Blitz contro lo spaccio. Torturarono connazionale. Sette giovani arrestati

E’ scattato all’alba di ieri con un impiego massiccio di forze e con l’uso di un elicottero per guidare i movimenti dall’alto, il maxi blitz della polizia che ha sgominato un pericoloso clan multietnico. L’operazione è scattata al termine di una complessa e articolata attività investigativa degli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, e coordinata dalla Procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella. I poliziotti hanno così dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo. I provvedimenti scaturiscono da gravi fatti avvenuti l’11 ottobre scorso che hanno visto vittima un giovane tunisino appena 20enne oggetto di una spedizione punitiva di un clan multietnico composto da dieci persone. In quella circostanza il ragazzo che si trovava seduto nei pressi della zona di Lido tre Archi, era stato prelevato con la forza da un’auto con a bordo tre connazionali, tutti noti pregiudicati. Costretto a salire sul veicolo, condotto a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo si era unito ad altri complici a bordo di una seconda vettura per raggiungere un’abitazione di Lapedona dimora di un altro tunisino.

Lì era stato torturato per tre ore e mezza: picchiato violentemente, ustionato con olio bollente al braccio destro, colpito con una mazza da baseball, tagliato con un coltello e percosso con bottiglie di vetro e una sedia. Terminate le sevizie, i dieci malviventi avevano fatto risalire il giovane in auto, dirigendosi verso al palestra di via Aldo Moro a Lido Tre Archi, con l’intento di esibirlo come monito per chi avesse osato violare le "regole" imposte dal loro gruppo criminale nelle piazze di spaccio della costa fermana. Proprio in quel momento, i poliziotti della squadra volante, impegnati nel servizio di controllo del territorio, avevano intercettato le due auto e insospettiti dall’atteggiamento dei conducenti, avevano deciso di procedere al controllo: alla vista degli agenti, i malviventi si erano dati alla fuga, consentendo però al ragazzo di liberarsi e chiedere aiuto. Il giovane spaventato e dolorante aveva implorato i poliziotti di essere allontanato da quel gruppo di persone e di essere portato in ospedale, manifestando il timore che i suoi aguzzini volessero ucciderlo. Gli agenti lo avevano messo immediatamente in salvo e lo avevano accompagnato al pronto soccorso per ricevere le prime cure necessarie.

Fabio Castori