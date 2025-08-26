Blitz dei Nas al ristorante: in cucina blatte vive e morte

Fermo, 26 agosto 2025 – Nella stagione estiva, garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori che affollano le nostre località balneari è una priorità assoluta. In tal senso, i Carabinieri del Comando provinciale di Fermo, con il supporto di reparti specializzati e l’attuazione di servizi coordinati di controllo del territorio, ha intensificato le attività per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, specie sui tratti di costa più esposti a determinati fenomeni.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza dello Stato e preservare la tranquillità durante l’intensa stagione estiva, un impegno che proseguirà senza sosta, giorno e notte, per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti che scelgono questi territori come meta delle loro vacanze.

Proprio in questa direzione si inserisce l’operazione condotta nel weekend appena trascorso, frutto di un servizio straordinario che ha visto anche l’impiego di numerose unità specializzate e il coinvolgimento dei militari del Nas di Ancona, dell’Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno e del Nucleo cinofili di Pesaro. Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati controlli approfonditi presso esercizi pubblici e stabilimenti balneari nel tratto di costa di Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio.

In particolare l’azione dei Nas di Ancona si è concentrata per garantire la sicurezza alimentare. Le ispezioni svolte nell’ultima settimana, in tutta la Regione Marche, hanno portato a diverse sospensioni temporanee dell’attività da Senigallia a Civitanova fino a Porto Sant’Elpidio. I servizi sono finalizzati al monitoraggio della produzione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.

L’ispezione di un ristorante di Porto Sant’Elpidio ha fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie. Nel magazzino e nella cucina è stata accertata la presenza massiva di blatte vive e morte. La gravità della situazione ha fatto richiedere l’immediato intervento di personale dell’Ast di Fermo che ha disposto, seduta stante, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni igieniche. Inoltre, al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Sempre durante la medesima operazione è emersa così una grave violazione alle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in un chalet sangiorgese, con la conseguente denuncia in stato di libertà del titolare dello stabilimento balneare, per mancanza di manutenzione dell’impianto elettrico e assenza di estintori verificati. Per lui è scattata anche una sanzioni di 15.000 euro.

L’attività di controllo ha inoltre portato all’identificazione di 20 avventori, e le unità cinofile hanno rinvenuto stupefacenti pronti al consumo, tra cui hashish, lungo il tratto di spiaggia e all’interno delle toilette dello stabilimento sanzionato. Un episodio particolarmente rilevante ha visto l’identificazione e denuncia per spaccio di un 21enne fermano, trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane ha tentato di fuggire sulla spiaggia, ma è stato prontamente bloccato.

Questo tipo di operazioni dimostra quanto sia fondamentale il contributo quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel garantire un’estate sicura, con interventi tempestivi e mirati che rafforzano la sicurezza di cittadini e turisti. La presenza capillare e il coordinamento tra reparti specializzati rappresentano un a garanzia contro ogni forma di illegalità, consentendo di vivere la stagione estiva all’insegna del rispetto delle norme e della tranquillità. Un impegno che continuerà senza sosta.