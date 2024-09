Blitz dei Nas alla casa di comunità di Montegranaro Operazione 'Estate tranquilla 2024': criticità riscontrate presso struttura socio sanitaria di Montegranaro, con segnalazione alle Autorità Sanitarie per violazioni normative. Interventi prescrittivi per ripristinare la regolarità. Vigilanza intensificata per garantire conformità e sicurezza.