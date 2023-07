Blitz della polizia a Porto Sant'Elpidio: controlli nel campo nomadi

Campo nomadi nel mirino della questura. Proseguono sul litorale fermano i controlli straordinari disposti dal questore di Fermo, per la prevenzione dei reati e per garantire la tutela e le libertà dei cittadini, servizi straordinari che di straordinario hanno solo l’aggettivo qualificativo perché l’impegno delle forze di polizia al servizio dei cittadini si esprime, congiuntamente e senza sosta, ogni giorno nell’arco delle 24 ore. Nell’ambito dei suddetti controlli, la questura di Fermo ha messo in atto specifici servizi finalizzati alla perlustrazione delle zone dove già in passato erano stati individuati nuclei familiari di cittadini di etnia Rom. Nella prima mattina di qualche giorno fa, infatti, la polizia di Stato con il supporto di una pattuglia della polizia municipale di Porto Sant’Elpidio, ha proceduto all’ispezione del campo nomadi in via dell’Oceano Indiano del comune elpidiense. Sono state censite 10 persone e sono stati effettuati accertamenti su 8 veicoli, tra auto, roulotte e camper. All’interno dell’accampamento i poliziotti hanno bloccato diversi soggetti con numerosi precedenti specifici per reati predatori e contro il patrimonio e li hanno accompagnati presso la questura per le procedure di identificazione e gli eventuali fogli di via.