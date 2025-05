Blitz della polizia per combattere le occupazioni

Polizia sempre attiva contro le occupazioni abusive, lo spaccio e il consumo di droga. Nei giorni scorsi, dopo una segnalazione da parte di un cittadino di Porto Sant’Elpidio per un’occupazione abusiva di un appartamento da parte di alcuni extracomunitari. Gli agenti della squadra volante sono subito intervenuti sul posto, ovvero in una via del centro elpidiense. I poliziotti hanno appurato che dall’esterno vi erano due finestre forzate, così, senza arrecare altri danni, si sono introdotti nell’immobile. Nonostante il rumore degli agenti durante l’ingresso nell’appartamento, in cucina è stato trovato un ragazzo che dormiva su un materasso, mentre nelle altre stanze, vi erano solo segni di recente bivacco. Il giovane, privo di documenti, è stato accompagnato in questura per risalire alla sua identità, mentre l’appartamento, per impedire un nuovo accesso, è stato messo in sicurezza da parte degli operatori del Comune. Il ragazzo, all’esito dei riscontri, è risultato un egiziano di 25 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Per tale motivo è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione. Sempre a Porto Sant’Elpidio, gli uomini della squadra volante sono intervenuti su segnalazione di due persone che importunavano i clienti e operatori di un patronato. Nella circostanza, queste due persone, che sono in fase di identificazione da parte degli investigatori, sono entrate nell’ufficio chiedendo monete ai presenti e, in malo modo, li hanno fatti spostare in un’altra sedia per caricare il loro telefonino. Inoltre, senza rispettare la fila, e con toni minacciosi, hanno lamentato il fatto che, a loro dire, il patronato non gli avesse consegnato assegni che gli spettavano per sopravvivere. I due, nell’udire le sirene, si sono allontanati frettolosamente. A Porto San Giorgio invece, un 40enne del Bresciano è stato sorpreso con la cocaina ed è stato segnalato come assuntore.