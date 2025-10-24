Blitz di Acquaroli in fiera: "Bene ABC Fashion Event. Siamo in un polo produttivo tra i più importanti al mondo"

La prima edizione di ABC Accessori Borse Calzature Fashion Event si è conclusa con un bilancio particolarmente positivo. Un risultato evidenziato anche dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli il quale nella giornata di ieri ha visitato gli stand della rassegna dialogando con gli espositori che gli hanno sottoposto i problemi del settore e che hanno sottolineato che il saper fare della nostra regione ha bisogno di vetrine come questa. "Una fiera molto positiva e importante per il distretto calzaturiero – ha detto il presidente Francesco Acquaroli – in un polo produttivo tra i più importanti al mondo". Emerge chiaramente la vivacità imprenditoriale del distretto? "Il distretto calzaturiero del fermano è senza dubbio un asset importante per il comparto e le aziende che hanno preso parte a questa fiera dimostrano chiaramente la sua forza su questo territorio. Emerge anche un altro aspetto interessante che è quello delle aziende di altri distretti calzaturieri italiani che hanno comunque voluto essere presenti qui a Fermo".

Un distretto che deve avere anche un importante respiro internazionale? "Certamente però, è in situazioni come questa della fiera ABC che si percepiscono le potenzialità che nascono in questo territorio e che poi conquistano tutto il mondo. Mi preme sottolineare la validità della strategia adottata che potrà costituire anche il successo futuro della manifestazione".

ABC Fashion Event ha fatto registrare un successo che è andato anche aldilà delle attese degli stessi organizzatori e in proposito Valentino Fenni tracciando un bilancio della rassegna ci ha detto: "Soprattutto in questa fase congiunturale che caratterizza il comparto è importante fare squadra cercando di lavorare tutti uniti a vantaggio della filiera. Questo è stato lo spirito che ci ha animato sin da quando abbiamo iniziato a pensare a questa manifestazione diventato poi la strategia che ci ha permesso di ottenere questi risultati". Un ruolo importante è anche quello delle istituzioni? "Certamente quando sottolineo l’importanza di fare squadra mi riferisco anche al coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e quindi anche delle istituzioni. La visita del presidente Francesco Acquaroli è stata preceduta ieri, nella cerimonia inaugurale, dalla presenza del Sottosegretario al Mef Lucia Albano, del sindaco di Fermo e del presidente della provincia di Fermo oltre ovviamente al presidente della Camera di Commercio delle Marche. Mi preme anche evidenziare il ruolo determinante delle associazioni di categoria. Un successo che va sopra le attese e che ci da i giusti stimoli in vista della prossima edizione che si svolgerà a marzo".

L’impegno della Regione Marche nel supportare il sistema imprenditoriale del distretto è stato analizzato da Stefania Bussoletti dirigente Regione Marche: "Come Regione intendiamo supportare gli imprenditori sotto molti punti di vista. Non solo con i bandi che emettiamo con il coinvolgimento degli altri attori istituzionali del territorio. Attualmente come regione abbiamo dei bandi in essere e puntiamo sulla capacità operativa delle aziende per la ricerca e lo sviluppo nel settore della moda. Attualmente i bandi aperti che scadranno a dicembre sono quelli relativi all’Industrializzazione dei risultati della ricerca quindi gli studi sperimentali con una dotazione di 7 milioni. Un altro bando è quello destinato ai centri di ricerca con una dotazione di quattro milioni per agevolare il trasferimento dell’innovazione nelle imprese".

Vittorio Bellagamba