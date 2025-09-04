Blitz nei locali con multe e denunce

Controlli a tutto campo dei carabinieri sui locali pubblici. A Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno riscontrato violazioni alle normative igienico sanitarie in un fast food kebab, con la conseguente segnalazione e richiesta di atti prescrittivi all’Ast di Fermo e sanzioni per 2.000 euro per l’assenza di indicazione di allergeni nel menù a disposizione della clientela. A Porto San Giorgio il controllo in un chiosco ha fatto emergere inadeguatezze igienico sanitarie, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti della titolare, una 46enne del posto. In uno stabilimento balneare, sempre a Porto San Giorgio, sono merse carenze e non conformità sanitarie nonché il mancato rispetto delle procedure igieniche, violazioni che hanno comportato la contestazione di sanzioni di 3.000 euro. Il titolare dell’attività, un 30enne, è stato denunciato poiché è stata riscontrata la presenza di un estintore non verificato, con relativa ammenda di circa 7.000 euro. L’attività ha inoltre portato all’identificazione di oltre 50 avventori e al rinvenimento di alcune dosi di cocaina, eroina e hashish, con la segnalazione alla prefettura di tre persone del posto di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Nel corso dei controlli disposti è stato poi arrestato a Porto Sant’Elpidio un 33enne romeno, in quanto doveva espiare la pena di 4 mesi di reclusione per i reati di furto, truffa e porto abusivo di armi. Un 56enne italiano, alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di uno sfollagente estendibile della lunghezza complessiva di 45 cm. Un 63enne italiano è stato invece sorpreso con un coltello di 20 cm ed un 21enne cinese trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 30 cm. I tre sono stati denunciati e tutte le armi sono state sequestrate. fab.cast.