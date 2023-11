Blitz nel parco, arrestato dopo l’inseguimento: aveva droga e coltelli

Quando hanno notato quei quattro ragazzi in un parco parlare tra loro in modo sospetto, si sono avvicinati ma, alla vista della polizia un giovane ha tentato la fuga e dopo un rocambolesco inseguimento è stato raggiunto e tratto in arresto perché trovato in possesso di un quantitativo di droga nascosta nel garage insieme e sette coltelli. In manette è finito un 20enne di Porto Sant’Elpidio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il blitz è stato messo a segno dagli uomini del Reparto prevenzione crimine di Perugia dopo che il ragazzo, accortosi delle attenzioni dei poliziotti, ha iniziato a correre dandosi alla fuga, dapprima verso una scarpata e successivamente arrampicandosi per raggiungere la strada sovrastante. Gli agenti lo hanno rincorso a piedi e, giunti nei pressi di un garage, hanno notato il giovane nascondere qualcosa. Sul posto, quindi, sono intervenuti i cinofili della Guardia di Finanza che, grazie al fiuto infallibile dei colleghi a quattro zampe, hanno immediatamente rinvenuto cinque involucri di hashish per un peso totale di 75 grammi.

L’immediata perquisizione personale e poi domiciliare ha permesso agli agenti di rinvenire altro quantitativo di sostanza stupefacente, banconote di piccolo taglio, sette coltelli di varia misura, un bilancino e altri oggetti tipici per il confezionamento della sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro penale. Durante il servizio di controllo, svolto lo stesso giorno dagli uomini della questura, sono stati effettuati due posti di controllo, sono state identificate 16 persone e sono stati controllati 15 veicoli, di cui due sono stati sanzionati in quanto non in regola con la prescritta revisione e assicurazione.

Fabio Castori