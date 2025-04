Blitz nel parco. Nascosto c’era un etto d’hashish

Pomeriggio movimentato a Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio dove la polizia e la Guardia di Finanza hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono state ben 148 le persone identificate, 100 le auto sottoposte a verifica insieme a 5 esercizi commerciali, elevando 30 contravvenzioni e ritirando 4 documenti. Intorno alle 13.30, i controlli di studenti e viaggiatori sono iniziati al terminal dei bus "Mario Dondero" di Fermo. Durante queste fasi, un 20enne tunisino ha cercato di defilarsi per poi allontanarsi ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Il giovane ha farfugliato frasi senza senso e così gli è stato richiesto di espellere il contenuto che aveva in bocca, ovvero 4 grammi di hashish. Il giovane, senza permesso di soggiorno, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti e invitato a presentarsi all’ufficio immigrazione per regolarizzare la propria posizione. Successivamente polizia e Guardia di Finanza si sono spostati a Lido Tre Archi, all’interno del parco tra via Paliotti e via Aldo Moro, dove c’è stato il fuggi fuggi generale. Mentre i poliziotti erano impegnati ad identificare i pochi rimasti, il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha fiutato la presenza di stupefacente nascosto nelle aiuole, rinvenendo quasi un etto di hashish e, poco dopo, anche 5 stecche della stessa sostanza. A Porto Sant’Elpidio, a seguito di continue segnalazioni per occupazioni abusive, sono stati disposti controlli di alcune case e ville sul litorale. In una di queste, alcuni agenti, accompagnati dai padroni di casa, hanno notato un nordafricano scappare. L’uomo ha scavalcato il muro ed è fuggito in monopattino. Poco dopo è stato rintracciato nei pressi di uno chalet, ma vedendo i poliziotti, ha abbandonato il monopattino ed è scappato a piedi in spiaggia. Fabio Castori