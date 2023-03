Blitz nel tomaificio cinese irregolare Nei guai il titolare che dormiva nell’azienda

Prevenzione della sicurezza sul lavoro e contrasto agli episodi di illegalità all’interno di imprese. Sono stati questi i dictat dei servizi straordinari pianificati che hanno visto impegnati i carabinieri del Comando provinciale Fermo nel controllo del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa sul lavoro nonché delle norme in materia ambientale. I militari dell’Arma, infatti, hanno individuato nel Comune di Fermo un tomaificio gestito da un imprenditore cinese, già noto per specifici precedenti riferiti allo sfruttamento del lavoro nero. Nel corso della verifica, effettuata unitamente a personale dell’ispettorato carabinieri del lavoro di Ascoli Piceno e dei carabinieri forestali di Fermo, all’interno del laboratorio hanno sorpreso un cittadino cinese irregolare, il quale dormiva all’interno di tale attività che presentava altresì precarie condizioni igienico sanitarie. Inoltre i carabinieri Forestali hanno riscontrato delle gravi violazioni alla normativa sul codice dell’ambiente, che hanno condotto alla richiesta di intervento dei vigili del fuoco di Fermo in quanto nell’attività risultavano essere state stoccate numerose bombole di gas per volumi superiori al consentito, nonché numerose confezioni di solventi e colle illecitamente smaltite e prive di tracciamento. Pertanto una situazione di evidente pericolo per la sicurezza. L’imprenditore è stato denunciato e sono state irrogate sanzioni amministrative pari a circa 4.000 euro.

L’irregolare trovato è stato invece accompagnato presso l’Ufficio immigrazione della questura al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Tali attività di monitoraggio di imprese operanti al di fuori della legalità continueranno congiuntamente ai reparti speciali dell’Arma dei carabinieri dedicati proprio a questo tipo di interventi di prevenzione. Un altro controllo per la sicurezza lavorativa è stato eseguito a Porto San Giorgio dove i carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, supportati dai colleghi dalla stazione di Porto San Giorgio, hanno ispezionato un cantiere edile, segnalando all’autorità giudiziaria un cittadino pakistano titolare dell’impresa edile per alcune violazioni nella specifica materia, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In questo caso sono state elevate ammende pari a 16.000 euro circa e sanzioni amministrative pari a circa 6.000 euro.

fab. cast.