Blitz in una palazzina a Sant’Elpidio a Mare, 17 nei guai per gioco d’azzardo

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 27 agosto 2025 – Un blitz in piena regola quello condotto lo scorso fine settimana dai poliziotti della squadra mobile di Fermo, intervenuti con un importante spiegamento di forze, anche con cani al seguito, in un fabbricato appena fuori l’abitato di Casette d’Ete e che ha suscitato la curiosità dei residenti.

Stroncato giro di gioco d'azzardo nel Fermano

All’interno dell'immobile, al momento dell'irruzione, erano presenti una cinquantina di persone, tutte di nazionalità cinese, intente al gioco d’azzardo o appartate in locali in cui era stata creata una sorta di disco club, all0interno dei quali sono state trovate anche giovanissime ragazze cinesi. Il bilancio dell’operazione: 17 persone, tutte di nazionalità cinese, denunciate per gioco d’azzardo; sono state sequestrate importanti somme di denaro, ed è stato posto sotto sequestro lo stabile in cui si praticavano da diversi mesi ormai queste attività illecite, nonostante l'insegna sull'ingresso principale (sempre con la saracinesca abbassata) recita di un club Aps.

Una delle sale da gioco d'azzardo clandestine trovate nella palazzina a Porto Sant'Elpidio

Non era passata inosservata, nella frazione, l’insolita attività, per lo più notturna, nel fabbricato (che si affaccia proprio lungo la via principale), né la presenza di numerose auto, tutte di grossa cilindrata guidate da cinesi, in sosta nel parcheggio adiacente la costruzione. Dopo settimane di appostamenti e indagini, i poliziotti hanno appurato l’andirivieni di persone e verso la mezzanotte tra venerdì e sabato scorsi, sono entrati in azione, facendo irruzione nell’edificio.

l’interno hanno trovato diverse stanze dove si stava praticando il gioco d’azzardo (poker cinesi), con denaro contante sui tavoli, e somministrazione di bevande a pagamento nonostante l’assenza di requisiti e permessi (sequestrati oltre 10mila euro in contanti trovati nel bancone, forse provento di attività illecite). Vi erano inoltre un paio di locali adibiti a disco club con donne che non hanno saputo chiarire la loro presenza. Il gestore della società (l’insegna esterna parla di un club Aps) che occupa l’immobile non era presente. Sono in corso ulteriori accertamenti.