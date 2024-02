Blitz Urbino a Montegiorgio

Montegiorgio

(4-3-3): Forconesi, Greco, Marcatilli, Lombardi (35’ st Monterotti), Milozzi (9’ st Flaiani), Rossini, Verdesi, (30’ st Maranesi), Zancocchia, Zira, Albanesi (35’ pt Caparruccini) Giri (15’ st Vignaroli) All. Vagnoni

URBINO (4-3-3): Petrucci, Nisi, Tamagnini (37’ st Bellucci), Boccioletti (26’ st Pierpaoli) Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi, (30’ st Mataloni), Sartori ( 43’ st Sergiacomo), Montesi (41’st Esposito sv) All. Ceccarini 7

Arbitro: Animento di Macerata

Reti: 18’ Zira, 43’ Sartori, 2’ st (aut) Lombardi, 8’ st Sartori, 24’ st Montesi

Un brutto ko per il Montegiorgio che si illude inizialmente con il vantaggio ma cede alla distanza contro un Urbino che mette in campo la forza d’urto dei suoi attaccanti e capovolge con vigore la gara. Montegiorgio che era dunque avanti con la rete di Zira ma che, dopo l’infortunio di Albanesi, è pian piano sparita dal campo concedendo il fianco agli uomini di Ceccarini. Passo indietro nel risultato per il Montegiorgio dopo il ko di misura e immeritato a Macerata, prestazione in discesa contro l’Urbino in cui anche episodi sfortunati (non sono mancati neanche oggi) hanno finito per incidere, al netto di errori e leggerezze commesse in corso d’opera. Solido e compatto l’Urbino che partito non bene, ha avuto il merito di impattare prima della fine del primo tempo e poi prendere il largo nella seconda parte di gara, firmando il sorpasso su autorete ma blindandolo con perfette freddezza e in ripartenza.

Eppure il Montegiorgio era partito bene tanto da firmare il vantaggio poco il prima del ventesimo con l’acrobazia di Zira: il numero nove di casa trasformava in rovesciata una palla alta in area di rigoe firmando il vantaggio. Gara combattuta ma Montegiorgio che perde Albanesi nel finale di primo tempo (probabile guaio muscolare) e poco dopo c’è il pari. Palla in possesso rossoblu, con vantaggio concesso dal direttore di gara che non si concretizza ma il direttore non fischia punizione, Urbino che recupera e imbuca con Sartori che sigla il pari. In apertura di ripresa il sorpasso: punizione dalla tre quarti apparentemente innocua e sfortunata deviazione nella propria porta di Lombardi. Montegiorgio che cede spazio all’Urbino che fa il tris con Rivi che imbuca ancora per Sartori che non sbaglia a tu per tu con Forconesi con Montesi che sigla il poker a venti dalla fine mentre nel finale arriva il rosso ad Esposito entrato in campo pochi minuti prima.