Blue27: "Da qui si scappa via per poi tornare"

Si può sognare in musica quando si vive in provincia? Ci sono giovani che ci credono come Carlo Mancini che sulla scena musicale è conosciuto come blue27, 27 anni appunto, una vita vissuta a ritmo di musica. Esce proprio oggi ’Lido di Fermo’, il nuovo singolo di blue27, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, a raccontare proprio il legame con un territorio che si ama profondamente, da cui si cerca di scappar via per poi tornare. Il brano è frutto di influenze da generi diversi: partendo dal folk internazionale all’indie italiano degli anni ‘10, passando per il pop e l’indie-rock e parla dell’amore in provincia, delle incomprensioni giovanili e di quanto sia difficile sentirsi capiti in un posto così piccolo. "La provincia regala legami forti, sinceri, autentici, ma allo stesso tempo concede molto poco spazio per i sogni", spiega blue27. Un immaginario piuttosto nitido, sentimenti netti che non lasciano spazio a interpretazioni: la provincia è bianco o nero, blue27 invece riesce a vederci il blue e non ha paura di raccontarla. Il singolo preannuncia il concept del nuovo progetto dedicato proprio alla provincia e tutte le sue sfumature.

"A volte blue, a volte Carlo. Il progetto blue27 è nato nel 2020 a Fermo, in un momento della mia vita dove avevo pochi porti sicuri e quasi nessuna certezza. Vivere e crescere a Fermo ha i suoi lati positivi, ma per un cantautore è sicuramente un’arma a doppio taglio. Non sentirsi capiti è molto semplice, ricavarsi uno spazio per suonare ancor di più, ma la provincia nella mia musica è stata un fattore fondamentale sia per i luoghi che mi hanno ispirato sia per le persone che mi hanno influenzato. Se dovessi ringraziare qualcuno per l’inizio di questo progetto una persona sarebbe sicuramente mia sorella Giulia, la quale mi ha trasmesso la passione per il canto, essendo una grande interprete". Interessato alla musica fin dalla tenera età, dopo vari tentativi di freestyle e primi brani registrati con il proprio telefono, Carlo nel 2020 decide di creare il suo alter ego "blue27" e di fare musica, anche a scopo terapeutico, con una direzione ben precisa. Cresciuto con il rap e ispirato, in Italia, da Calcutta, Sxrrxwland, Vipra, I Cani e da artisti esteri come Lil Peep, Oliver Tree e Pixies, blue27 raduna un gruppo di musicisti intorno a sé capaci di tradurre in musica le influenze di Carlo arricchendole però con gli stili di tutti i componenti. Nel 2024 esce ’Cianotipia’ il suo primo album, a ottobre ’lucebuio, un singolo che preannuncia un nuovo progetto per l’artista marchigiano, più maturo e soprattutto più consapevole delle proprie potenzialità.

Si legge nel testo di Lido di Fermo: "Guarda lido di fermo/ Sembra lido del mondo/ Solo quando sei intorno a me/ Sembra un posto diverso/ Guarda il mare se è bello/ Mio papà dice non è lo stesso/ Di quando era più piccolo/ Di quando era bambino/ Questo posto ci ama/ Ma poi ci vuole morti/ C’è chi in tasca c’ha un arma/ E chi in tasca ricordi/ Io ne l’una ne l’altra/ Non ne voglio di entrambi/ Ci rivedremo in piazza/ Tra quei posti di blocco". Una storia che ci riguarda tutti, che racconta i sentimenti dei giovani, in cerca di qualcosa di grande dentro piccoli confini.

Angelica Malvatani