Boato nella notte: sfonda la vetrina in auto

Erano circa le 22,30, l’altra sera, quando una Fiat Croma, percorrendo via XX Settembre (zona San Filippo) è andato a finire, dritto dritto, dentro a un negozio che si trova proprio sulla rotatoria. ‘Dentro’ nel senso letterale del termine, visto che l’auto ha sfondato la vetrina, fermando la sua corsa all’interno del locale. Il rumore dei vetri in frantumo e dell’impatto ha richiamato sul posto parecchia gente che si è trovata una scena surreale. Sono stati prontamente allertati i soccorsi anche se, nonostante la spettacolarità dell’incidente, il conducente dell’auto, un cittadino di nazionalità marocchina pare residente a Montegranaro, è rimasto praticamente illeso ed è uscito da solo dal veicolo, anche se era in evidente stato di alterazione alcolica. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno rilevato il sinistro e cercato di ricostruire la dinamica (superata la rotatoria antistante, l’auto è piombata contro il negozio) e sottoposto il conducente all’alcoltest per accertare le condizioni con le quali si era messo alla guida.

E’ stato allertato anche il negoziante che si apprestava a riaprire l’attività stagionale di vendita delle arance e degli agrumi della Sicilia.

Questo si è ritrovato a fare la conta dei danni subiti dal locale (dove fortunatamente non era stata ancora sistemata la merce, altrimenti le conseguenze sarebbe state pure più consistenti) con una vetrina sfondata, l’altra completamente abbattuta, così come è stata parzialmente danneggiata la parete che lo separa dal negozio attiguo (all’angolo dello stesso edificio). Un inconveniente non da poco per il negoziante che dovrà provvedere più celermente possibile al ripristino del locale per poter rispettare i tempi della riapertura stagionale, annunciata con un cartello affisso in vetrina, per l’8 ottobre.

m.c.