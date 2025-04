Bocciato il restyling della fontana

La riqualificazione dell’area verde compresa tra via Verdi e via Roma nel centro storico di Grottazzolina annunciata dall’Amministrazione sta creando un certo malcontento popolare. Dopo due interventi effettuati dal Comune, indicati come opere di valorizzazione e inclusione, una parte della cittadinanza ha iniziato ad interrogarsi sull’utilità dell’opera sul suo impatto ambientale, culturale ed economico per la comunità. "Il primo intervento – spiega Francesco Colibazzi, portavoce di una larga rappresentanza di cittadini - inserito nel progetto ‘Riqualificazione e valorizzazione infrastrutture’, ha consentito di realizzare una rampa di collegamento fra le due vie del centro per un valore di circa 100.000 euro finanziato con fondi Gal Fermano e in parte dal Comune. Un intervento che forse non serviva considerato che le due strade sono facilmente accessibili. Il vero problema, considerata una ferita per la comunità, arriva dal secondo intervento, ovvero la storica fontana, un piccolo capolavoro simbolo dei giardini pubblici. La fontana era stata realizzata da maestranze locali in cemento bianco, adornata con pietre calcaree dei Sibillini. Lo zampillo continuo della fontana alimentava la crescita dell’edera acquatica che adornava la fontana. L’area insomma viveva una sua armonia dalla seconda metà del Novecento, e rappresentava uno spazio di socialità". Queste le considerazione di partenza che fanno da riferimento alle perplessità che stanno nascendo a seguito dei lavori.

"Oggi al posto della fontana solo cemento – continua Colibazzi -. Ci parlano di inclusività e riqualificazione, ma questa è solo cancellazione di ciò che eravamo. E’ stato costruito qualcosa che non serviva e cancellato il nostro passato. E’ vero che l’Amministrazione ha ottenuto l’approvazione della Soprintendenza per la rimozione della fontana, ma i regolamenti non tutelano quelli che sono i sentimenti radicati di una comunità. Inoltre in sostituzione della storica fontana, l’Amministrazione ha previsto l’installazione dell’ennesimo pezzo prefabbricatoche si impone ad un luogo che non si conosce e non si rispetta. Questa vicenda apre un interrogativo più ampio: quanto valgono i cittadini nelle scelte che riguardano il paese? Mentre l’Amministrazione si trincera dietro frasi di rito, il malcontento cresce. E con esso, la sensazioneche ancora una volta, si sia perso qualcosa che non tornerà. Un pezzo di memoria, distrutto in nome del ‘nuovo’ che ha ben poco da dire".

Alessio Carassai