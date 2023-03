Body shaming e cammino verso la parità di genere Anche la moda ha avuto un ruolo importante

"Essere affamati non dovrebbe essere un segno di successo". Sono le parole di Karen Elson, modella britannica che raggiunse la fama negli anni Novanta, che offrono uno sguardo cupo e tetro del mondo della moda. La stessa modella ha parlato, insieme ad altre ex colleghe, del body shaming, dell’abuso psicologico, della paura del giudizio altrui nei confronti del proprio corpo, dei disturbi alimentari e dell’abuso di droghe. "Sei lodato quando sei al peggio", ha affermato, vedendo molte sue coetanee lasciare quel mondo a pezzi. Lo stesso mondo che oggi riduce le ragazze a brandelli, che le umilia, che le sottopone a maltrattamenti psicologici, che le costringe a limitare il cibo fino al digiuno per raggiungere un ideale di bellezza inaccessibile. Attraverso l’abito, la donna ha iniziato il cammino verso la parità di genere. Paul Poiret, una delle prime figure della rivoluzione femminile di fine Ottocento, introdusse nella ‘nuova femminilità’ i pantaloni, considerati uno scandalo a causa delle solite consuetudini. Coco Chanel, con le sue taglie oversize e i vestiti che scivolano delicatamente sul corpo, ha rappresentato il nuovo modello di donna professionale e indipendente. Mary Quant, una rivoluzionaria britannica, compì l’atto femminista della storia: l’invenzione della minigonna, simbolo di libertà per una nuova generazione. Nella seconda metà del ventesimo secolo, Yves Saint Laurent ideò lo smoking da donna e Giorgio Armani con la sua giacca, un mix di maschilità e di materiali morbidi destinati agli abiti femminili, andò a completare l’idea di unisex. Dopo numerose battaglie e dopo essere riuscite ad emanciparsi, le donne, ricominciano così a dipendere nuovamente da qualcuno o qualcosa, in questo caso dagli stilisti e dai pregiudizi di una società che promuove modelli di bellezza standardizzati.

Classe III E