Bolkestein, avanti con la mappatura

"È positivo l’avvio del tavolo tecnico consultivo e il preannunciato varo del decreto legislativo previsto per la mappatura da parte del Consiglio dei ministri": lo sostiene il presidente provinciale del sindacato balneari Confcommercio, Romano Montagnoli, in aderenza a quanto dichiarato dal suo presidente nazionale. "Abbiamo evidenziato la necessità e l’urgenza – prosegue Montagnoli – di un intervento normativo che impedisca l’avvio delle procedure competitive nelle more del lavoro di mappatura che costituisce il presupposto per l’applicabilità o meno della direttiva Bolkestein, così come deciso dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea". Urgente anche l’abrogazione o la modifica delle norme contenute nella legge sulla concorrenza, la numero 118 del 5 agosto 202, superate dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 aprile che impone: ’accertamento preliminare della scarsità o meno della risorsa’. La riunione, "caratterizzata da un clima unitario, di condivisione e fattiva collaborazione", è stata aggiornata al prossimo 4 luglio.