Bolkestein e gare al via dal 2027. Giornata informativa della Cna

Il futuro delle concessioni balneari sarà al centro del seminario informativo promosso da Cna Fermo, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e Unico confidi, in programma lunedì alle 15.30 nella Sala della Protezione Civile di Porto San Giorgio (Borgo A. Costa 1/A). L’iniziativa, gratuita e dedicata agli operatori del settore, offrirà indicazioni pratiche e operative su norme, indennizzi e modalità di partecipazione alle gare che interesseranno le concessioni demaniali marittime a partire dal 2027. Il seminario di lunedì prossimo nasce per fornire agli imprenditori balneari strumenti concreti, spiegazioni e chiarimenti per affrontare al meglio una fase di cambiamento che segnerà il futuro del settore. Come spiega Andrea Caranfa, direttore Cna Fermo " Crediamo nella necessità di un approccio equilibrato alle gare che i comuni saranno chiamati ad indire nel 2027, con regole che riconoscano il valore di chi da generazioni lavora sul territorio. Cna Fermo è impegnata a garantire informazione puntuale e supporto costante alle imprese, perché nessuno venga lasciato solo davanti a questo passaggio". Carlo Iommi, presidente Cna Turismo e Commercio Fermo, aggiunge: "Il quadro normativo incompleto e la prospettiva delle gare hanno congelato manutenzioni e ammodernamenti, con impatto sulla qualità dell’offerta turistica. Per questo come Cna stiamo lavorando per ottenere procedure omogenee tra i comuni costieri, aggiornando i Piani di Spiaggia al Gizc per bandi validi e non distorsivi". La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. È obbligatoria l’iscrizione contattando la Cna di Fermo.