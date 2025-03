"Bolletta della luce. Rincaro di 800 euro"

"La bolletta dell’energia elettrica del bimestre 2025 è di 3.600 euro, quella dello stesso bimestre 2024 era di 2.835 euro. I conti sono fatti". Sconsolata anche la voce di Maurizio Attorresi, titolare della pasticceria caffetteria Millevoglie a Marina di Altidona. "Vogliamo parlare del costo dell’acqua? – prosegue – nel 2024 abbiamo pagato circa 5.700 euro annuali, vale a dire una media di 900 euro bimensili. La bolletta del primo bimestre di quest’anno è di 1.300 euro. Di nuovo, i conti sono fatti". Anche il settore della pasticceria, è compromesso dalle difficoltà legate ai rincari generali di tutte le materie prime. "E’ di questi giorni – prosegue Attorresi – l’aumento del 35% del costo del caffè, il cacao è diventato oro. Ma tutto e dico tutto, è aumentato, al punto di credere che se il trend continua ad essere questo, tra qualche anno la colazione al bar, sarà un lusso che pochi potranno permettersi. Nel frattempo, credo anche che non tutti i piccoli imprenditori potranno sopravvivere a questo contesto economico". Attorresi, che ha fondato il Millevoglie 21 anni fa, conosce il valore dei sacrifici fatti per amore del proprio lavoro e soprattutto conosce il pregio della genuinità dei prodotti che crea in pasticceria, che negli anni ha conquistato e consolidato un grande successo in termini di gradimento dei clienti. "Siamo una squadra – dice – dove il pagamento degli stupendi è la base del rispetto reciproco che si fa professionalità corale. I rincari generali, però mettono in crisi anche l’aspetto umano aziendale, perché spingono verso il rischio di dover ridurre il personale per coprire le spese. Così come impediscono ad un’azienda di investire per crescere e potenziare le proprie offerte". Eppure la soluzione, per Attorresi c’è. "Risollevare le pratiche a livello nazionale affinché gli imprenditori non siano interpretati solo come lavoratori, ma persone che impegnano anima, famiglie, sacrifici per far funzionare il proprio ambito privato che si fa rete della socialità".