Bollette e attività dei ragazzi: l’aiuto del Comune

Sono disponibili più di 70.00 euro per sostenere i costi di energia, affitto e, per la prima volta, per la pratica sportiva dei minori. L’Amministrazione comunale di Grottammare ha varato un tris di bonus da ripartire tra le famiglie che risponderanno, entro il 27 dicembre, ai bandi pubblicati nel sito web dell’ente. I contributi riguardano le famiglie residenti a Grottammare e saranno assegnati in base all’Isee. Per la prima volta, un sostegno economico per le attività sportive di bambini e ragazzi fino a 17 anni. Il contributo riconoscerà le spese sostenute per la pratica sportiva svolta presso associazioni o società accreditate al Coni. Potranno presentare istanza le famiglie con Isee non superiore a 16.000 €. Bonus locazioni con risorse interamente comunali. Il fondo è di 56.000 €, da ripartire tra le famiglie con Isee non superiore a € 13.085,02. Bonus utenze, riguarda le famiglie con un ISEE non superiore a € 15.000 che possono presentare domanda di contributo per fronteggiare il caro-energia. L’intervento riguarda le spese luce e gas, gennaio – settembre 2023. Il contributo massimo erogabile è di 120 €.