Bollini rosa per l’ospedale Murri

L’ospedale Murri di Fermo, guidato dal direttore Elisa Draghi, anche quest’anno ha ricevuto i Bollini Rosa, ben due per la precisione. A ricevere il prestigioso e ambito riconoscimento, questa mattina al Ministero della Salute c’era il dottor Fabrizio Santillo, dirigente medico della direzione medico-ospedaliera. I Bollini Rosa vengono assegnati agli ospedali che hanno ricevuto da Fondazione Onda un riconoscimento per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile. ra i requisiti premianti, la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili, tipologia e appropriatezza dei percorsi di diagnostico-terapeutici multidisciplinari. "I bollini, sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, rappresentano un segno tangibile dell’attenzione che i nostri ospedali rivolgono alle donne con percorsi diagnostico-terapeutici, accoglienza e umanizzazione delle cure, mirando a una medicina moderna, consapevole e mirata alle specificità di genere. Ringrazio quindi il personale sanitario per il suo impegno quotidiano".