Bolzan carica la Fermana: "Fossombrone forte, dobbiamo essere pronti"

Fermana che torna a viaggiare e lo fa oggi alla volta di Fossombrone contro una delle formazioni più in palla del campionato reduce dall’exploit in casa de L’Aquila domenica scorsa. Fermana però che sale in terra pesarese con la voglia di centrare il terzo successo esterno della stagione dopo quello delle prime due uscite lontano dal Recchioni, a Recanati e Ascoli Piceno. Le prestazioni delle ultime gare hanno mostrato, come spesso sottolineato anche dal tecnico, di una squadra che non è in crisi ma capace di mettere sempre in campo prestazioni importanti, vedi quella con il Chieti. Di contro ci sarà una squadra solida che ha delle certezze che arrivano dal fatto che giocano insieme da un pò, plasmati nel tempo da mister Michele Fucili. Un 4-4-2 nel quale Casolla (7 reti stagionali) è il pericolo numero uno e a suo fianco potrebbe esserci l’ex di turno Nigel Kyeremateng, ma occhio anche gli inserimenti dalla mediana. Chi torna da ex a Fossombrone è mister Dario Bolzan che ha presentato così la gara di oggi: "Affrontiamo una squadra che è in un ottimo momento di forma, sono imbattuti in casa e arrivano da una vittoria importante come quella di L’Aquila: mantengono un’ossatura consolidata da tempo e hanno delle individualità importanti da tenere d’occhio. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra forte e dare assolutamente continuità all’ottima prestazione avuta con il Teramo. Personalmente ho un ottimo ricordo da calciatore di Fossombrone, dove abbiamo disputato un campionato di vertice, ma come in ogni occasione tutte queste emozioni si azzereranno al calcio d’inizio".

Fermana che potrebbe ripartire dal 4-3-2-1 (o 4-3-3) che domenica scorsa ha messo in difficoltà il Teramo, senza attaccanti di ruolo davanti ma con Sardo riferimento. Bianchimano e Karkalis sono ancora out, Lomangino scalpita (come Palumbo) per dare il proprio contributo. Gara affidata ad Andrea Barbatelli di Macerata.

Probabile formazione. Fermana (4-3-2-1): 1 Di Stasio; 26 Tomassini, 3 Cocino, 4 Tafa, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 15 Valsecchi; 7 Ferretti, 23 Pinzi; 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 2 Marucci, 6 Bonugli, 7 Ferretti, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 18 Fontana, 20 Leonardi, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 29 Carosi, 30 Lomangino All. Bolzan

Roberto Cruciani