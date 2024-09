Bolzan carica la Fermana: "Ora vinciamo in casa"

La voglia della Fermana è quella di continuare a fare risultato ma anche al Recchioni, contro un’Isernia che non sarà agnello sacrificale. Dario Bolzan lo sa e ha avvertito i suoi per tutta la settimana, ribadendolo ai microfono dopo la rifinitura svolta a Marina Palmense. "Affrontiamo una squadra forte, dinamica e strutturata, dobbiamo fare una prestazione importante per avere la meglio su di loro. L’Isernia ha tante soluzioni offensive e bisogna stare attenti per non concedere situazioni pericolose. Siamo partiti bene e non siamo sorpresi di questo inizio, chi ha sposato il progetto era convinto da subito della bontà di questa realtà e penso che siamo sulla strada giusta. Ci manca almeno un punto contro l’Ancona, domani vogliamo vincere in casa dopo averlo già fatto in trasferta. La città di Fermo è salita sul nostro carro da subito, l’affetto dei tifosi ormai non è una notizia perché è tangibile in ogni momento e ovviamente anche domani sarà fondamentale". Bolzan non prescinderà dal 4-3-3 su cui sta lavorando da oltre un mese e che sta dando evidenti risultati ma è costretto per la squalifica di Sardo a cambiare gli interpreti. In rampa di lancio Riccardo Pinzi davanti proprio in luogo di Sardo per un tridente over ma in difesa serve un 2005 da inserire per l’obbligo under. Ci potrebbe essere la scelta dal primo minuto di Polanco che entrò bene contro l’Ancona e per il quale anche Romizi in conferenza stampa ha avuto parole importanti, con Casucci a destra. Isernia che si proporrà con il medesimo undici che domenica scorsa ad Agnone ha messo alle corde la Vigor Senigallia: nel 4-3-1-2 di Farrocco molto gira intorno alla stella Cascio, schierato dietro le punte Varela e Di Filippo. Mediana con tanta gamba (due under in mezzo) insieme a Baba che mette estrema fisicità. Difesa che poggia invece sull’esperienza di Perrone e Gimenez, con quest’ultimo spauracchio sui calci piazzati. Formazione che ha qualità soprattutto avanti ma che nelle ultime due giornate ha lasciato la sua porta inviolata, segno di una solidità difensiva da non sottovalutare.

Possibile formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 14 Casucci , 4 Tafa, 33 Karkalis, 24 Polanco; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 15 Valsecchi; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 23 Pinzi. All. Bolzan