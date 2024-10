Bolzan chiede continuità: "Fatichiamo a fare gol"

Trasferta laziale per la Fermana che affronta oggi alle 14,30 il Roma City nel terzo impegno settimanale dopo la sconfitta di domenica scorsa a Notaresco e l’ottimo pareggio di mercoledì in casa contro il Chieti. Un impegno di quelli complicati: una squadra costruita per viaggiare nella parte della classifica, guidata da un tecnico esperto come Agenore Maurizi. Contro i gialloblù mancherà un riferimento in mezzo al campo come Gelonese espulso mercoledì nel secondo tempo nella sconfitta di misura contro l’Atletico Ascoli. La Fermana però è ben presente e lo ha dimostrato con il Chieti, rimontando immediatamente il gol di Donsah ma sfiorando anche ripetutamente la vittoria, al netto di qualche assenza pesante. E’ convinto della bontà del lavoro che sta svolgendo il suo gruppo mister Dario Bolzan: già lo aveva anticipato in sala stampa nel post Chieti, lo ha confermato alla vigilia della sfida di Riano: "Affrontiamo una squadra forte, che ha allestito una rosa per disputare un campionato da protagonista. Hanno avuto un inizio complicato ma sicuramente risaliranno la china. Vedendo la gara di mercoledì la squadra deve dare continuità alla buona prestazione svolta, perchè rappresentiamo una piazza che merita sempre quel tipo di impegno e coraggio avuti nel turno infrasettimanale. In questo momento facciamo fatica a trovare la rete, ma ci stiamo lavorando e abbiamo analizzato ciò che possiamo migliorare: mi auguro che già da domani possiamo invertire il trend, magari vincendo anche una partita in maniera estremamente cinica". Fermana che non potrà utilizzare Karkalis e Diouane per i noti problemi fisici e anche Palmucci. Gara che si potrà seguire in diretta streaming sul canale youtube del Roma City e affidata a Thomas Mancini di Verona.

Probabile formazione. Fermana (4-3-1-2): 1 Di Stasio; 2 Marucci, 4 Tafa, 3 Cocino, 14 Casucci; 17 Mavrommatis, 5 Romizi, 18 Fontana; 30 Lomangino; 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 6 Bonugli, 7 Ferretti, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 15 Valsecchi, 20 Leonardi, 23 Pinzi, 27 Granatelli, 24 Polanco, 30 Lomangino. All. Bolzan

Roberto Cruciani