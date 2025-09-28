Flotilla, il Colle va ascoltato

Fermo
Bomba d'acqua a Fermo, sottopassi allagati e smottamenti: decine di chiamate dopo il nubifragio
28 set 2025
28 set 2025
REDAZIONE FERMO
E’ successo nella notte a Porto San Giorgio: il nubifragio ha provocato diversi danni. Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e polizia locale al lavoro per liberare garage e strade invase da melma e fango

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle notte nel Fermano.Numerosi i disagi con vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e polizia locale al lavoro (Foto Ansa)

Porto San Giorgio (Fermo), 28 settembre 2025 –  Sottopassi allagati, ma allagamenti anche in scantinati, garage e seminterrati. Gravi i danni a Porto San Giorgio ( Fermo) a causa del nubifragio abbattutosi sulla costa fermana la notte scorsa.

Nubifragio ad Ascoli, salvati mamma e bimbo: erano rimasti bloccati nell’auto allagata

Dalle 4 di questa mattina decine le telefonate e le richieste di intervento ai vigili del fuoco, che si sono al lavoro per liberare dall'acqua sottopassi e garage allagati. Quasi tutti i sottopassaggi della città costiera del Fermano, a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città, e non solo, si sono allagati.

La situazione più critica in quello di piazza Gaslini, a poche centinaia di metri dal centro della città. In campo, da questa notte, oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari della protezione civile e la polizia locale. Con loro, in strada, per monitorare la situazione e coordinare le operazioni, il sindaco Valerio Vesprini.

Diversi anche gli smottamenti nella zona collinare della città, dove garage e strade sono stati invasi da melma e fango. Anche altre zone della provincia, dall'entroterra alla costa, hanno subito le conseguenze del maltempo, con dissesti idrogeologici e fiumi di fango ad invadere strade e abitazioni.

Non solo danni e criticità legati direttamente alla pioggia: intorno alle 2 di notte i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti anche per un incidente stradale lungo la strada Fermana, che collega Porto San Giorgio a Fermo, con una vettura finita fuori strada: quattro le persone soccorse. Una di loro è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona, le altre tre a quello di Fermo. 

© Riproduzione riservata