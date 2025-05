Bomba carta gli esplode in mano, grave un 30enne

Falerone (Fermo), 31 maggio 2025 - Voleva lanciare un bomba carta per festeggiare il secondo goal della sua squadra del cuore, invece gli è esplosa in mano facendogli saltare le dita.

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio nel campo di calcio della Polisportiva Falerio, durante la partita valevole per lo spareggio playoff contro gli ospiti della Carima Calcio e ad avere la peggio è stato un tifoso 30enne di Falerone. Una gara attesissima per la squadra di casa, con tanto pubblico sugli spalti a sostenere le due formazioni. Una gara in discesa per la Polisportiva Falerio che è passata in vantaggio ed ha poi raddoppiato, portandosi sul due a zero.

Al momento del secondo goal dei padroni di casa, il tifoso di 30anni ha acceso quello che inizialmente sembrava un fumogeno ed invece si è rivelato essere una bomba carta, che non ha fatto in tempo a lanciare e gli è esplosa in mano. La deflagrazione ha fatto letteralmente saltare due dita al giovane tifoso ed ha provocato serie lesioni a tutta la mano.

Sono stati attimi di terrore sia in campo che in tribuna, tanto che l’arbitro ha deciso di sospendere subito la partita. Gli altri tifosi hanno attirato l’attenzione sul 30enne sanguinante ed è scattata immediatamente la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Misericordia di Montegiorgio che hanno prestato le prime cure al ferito, cercando di tamponare l’emorragia.

Poi, vista la gravità della situazione, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, da lì a pochi minuti, è atterrata proprio sul campo di gioco. Il giovane tifoso è stato caricato e trasportato d’urgenza all’ospedale regionale “Torrette” di Ancona. Una volta giunto al pronto soccorso dorico, il 30enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e quindi condotto in sala operatoria per un intervento chirurgico finalizzato a tamponare l’emorragia e a salvare le dita meno danneggiate della mano. Allo stadio comunale di Falerone, dove si è verificato l’incidente, si sono recati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. D’accordo con l’arbitro, i dirigenti delle due società sportive hanno deciso poi di riprendere la gara.