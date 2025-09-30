Bomba d’acqua e danni enormi: "Riprogettare con criteri nuovi. Il post-emergenza costa di più"

"Bisogna lavorare in squadra, amministratori, agricoltori, cittadini, con il sostegno del governo. La prevenzione costa, ma i danni costano molto di più. Non possiamo più rimandare". E’ la chiosa con cui il sindaco Valerio Vesprini chiude la nostra intervista sui danni causati dalla bomba d’acqua caduta soprattutto nel centro sud della città, trasformando strade e quartieri in veri fiumi di fango. "Le zone più colpite sono state via Medi, via Petrarca, via Piovese, la concessionaria e diversi sottopassi, compreso quello di Piazza via Gaslini, mai allagato in passato e invece sommerso già due volte nell’ultimo anno. La situazione peggiore resta quella di via Medi, dove "tante famiglie e garage sono stati invasi da un fiume di melma, con danni enormi", ha spiegato il sindaco, che fin dalle prime ore del mattino era sul posto. "Chiederemo lo stato di emergenza Davanti a danni di questa portata, lo stato di emergenza è l’unica strada. Ma soprattutto – aggiunge – dobbiamo iniziare a ragionare seriamente sulla prevenzione. Il post-emergenza costa molto di più degli interventi fatti prima. Bisogna fare lavori strutturali, non tamponi. La città è stata progettata cinquant’anni fa, le condutture non reggono più eventi che scaricano in un’ora la pioggia di un mese. Servono milioni di euro e finanziamenti ministeriali, perché il Comune da solo non ce la può fare. Ma bisogna investire prima della sicurezza delle persone, non dopo". Il sindaco cita Monte Cacciù come punto fragile e parla della necessità di ripensare anche il sistema agricolo: "Chi coltiva la terra deve essere parte della soluzione. Bisogna regimare i terreni in modo diverso, perché con bombe d’acqua e piogge torrenziali non possiamo più coltivare come cinquanta anni fa".

Poi il capitolo sottopassi. "È cambiato tutto. Via Giordano lo sappiamo, è sempre stato a rischio. Ma Piazza Gaslini non si era mai allagata, ora è successo due volte. Questo ci dice che dobbiamo riprogettare con criteri nuovi. Non possiamo limitarci a dire che la colpa è del cambiamento climatico: bisogna rifare i sistemi di smaltimento e di raccolta delle acque". Nelle ultime ore la Valdete è stata resa impraticabile dal fango, e anche la viabilità interna ha subito interruzioni. "Abbiamo visto un disastro vero e proprio – ha detto il primo cittadino –. Ieri non si passava, la strada era coperta da terra e detriti. Porto San Giorgio ha pagato un prezzo altissimo, mentre poco più a nord i danni sono stati minori. Questo dimostra quanto siano imprevedibili gli eventi e quanto serva una progettazione nuova".

Silvio Sebastiani