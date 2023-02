Bomprezzi e Bellomaria Il Pd riparte dalle primarie

Una storia da ricostruire, facendo tesoro degli errori del passato e ritrovando un nuovo slancio. È la missione della prossima segretaria del Partito Democratico delle Marche, domenica le consultazioni aperte a tutti i simpatizzanti e non solo agli iscritti, nei giorni scorsi il gruppo provinciale guidato da Luca Piermartiri ha invitato in città le due candidate, Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria, proprio per condividere proposte e prospettive. "Siamo in una fase cruciale – spiega Piermartiri – possiamo ripartire per costruire una storia diversa, dove ritrovare unità e partecipazione". Giovani, motivate, appassionate, entrambe le candidate arrivano da storie lunghe di militanza e da impegni amministrativi significativi, Bellomaria è vice sindaco di Cerreto d’Esi, Bomprezzi è stata assessore a Senigallia, oggi consigliere comunale di minoranza. "Cerco la collaborazione di tutti – ha spiega Michela Bellomaria che nel territorio è appoggiata da Stefano Pompozzi e dal consigliere regionale Fabrizio Cesetti – dobbiamo tornare sui territori ed appoggiare i nostri amministratori. Se sarò segretaria lavorerò con Chantal Bomprezzi e comincerò a macinare chilometri per attraversare ogni situazione, sostenendo chi si spende ogni giorni per il proprio territorio". Chantal Bomprezzi ha ribadito: "E’ tempo che si affacci una nuova generazione che non fa rottamazioni ma ribalta le prospettive, riprenda a perseguire certe battaglie con coraggio e convinzione, ricostruendo un senso di appartenenza. Basta con le divisioni interne e coi personalismi, con le candidature che arrivano dall’alto. Le alleanze si fanno sui contenuti e non tanto per vincere, dobbiamo capire chi vogliamo essere ed essere chiari, se vogliamo sperare di farci capire".

a. m.