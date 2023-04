Bomprezzi lancia Petrini Pd tra conferme e novità

Ci sono anche i vertici regionali e provinciali del Pd a tenere a battesimo la lista a sostegno del candidato sindaco Paolo Petrini, ex Pd, oggi civico. Il segretario locale, nonché consigliere comunale uscente e ricandidato, Mariano Langiotti parla "di un lungo lavoro fatto per mettere a punto la lista, tra riconferme (gli assessori Daniele Stacchietti e Patrizia Canzonetta, i consiglieri Annalinda Pasquali, Argene Baiocchi, Filippo Berdini, Carlo Cognigni), rientri (Aldo Acconcia, Barbara Mecozzi) e novità (Serena Auciello, Tamara Bugiardini, Davide Franceschelli, Gurkirat Kaur, Damiano Nociaro, Fabio Rossano, ndr). Abbiamo sempre messo in campo le figure migliori, e ogni volta ci è stata riconfermata la fiducia. La chiediamo anche stavolta". Capolista è Nazareno Franchellucci, sindaco uscente "e consigliere rientrante – commenta Langiotti – ha governato bene nonostante la giovane età, affrontando i non facili periodi del post terremoto e della pandemia. Sarà lui a trainare questa difficile campagna elettorale in cui mettiamo in campo il miglior candidato sindaco possibile: Paolo Petrini".

"Sono molto attenta a queste amministrative in cui Porto Sant’Elpidio è uno dei Comuni più popolosi chiamati al voto. Candidarsi è un’attività faticosa – la chiosa della segretaria regionale, Chantal Bomprezzi – ancor di più in una città in cui si governa perché inevitabilmente arrivano le critiche, ma questo non deve spaventare". "Il circolo locale, in autonomia ha deciso la strada da percorrere – dice con cordiale tono di circostanza Luca Piermartiri, segretario provinciale, assessore revocato nel Franchellucci 2 –, speriamo di difendere il nostro ‘feudo’ nella provincia".

Riferendosi all’ultimo grande comune del fermano governato dal centrosinistra, con una destra pronta all’arrembaggio. "E infatti siamo qui –fa notare Bomprezzi – consapevoli che la destra vuole espandersi. C’è molta attenzione e non faremo mancare il nostro supporto". Petrini incassa un ‘in bocca al lupo’ dai segretari, ricorda la sua lunga militanza nel Pd, ne riconosce il ruolo determinante nel fare di una periferia industriale una città e "anche se non ne faccio più parte, qui mi sento a casa. Mi sono messo a disposizione solo per la passione per la città, per la voglia di produrre effetti diversi rispetto al passato. Credo che il Pd e le altre liste siano attrezzati per affrontare questa nuova fase. Io sono pronto e determinato".

Marisa Colibazzi