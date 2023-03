Bond argentini, fa causa alla banca Il tribunale le dà ragione: risarcita

All’improvviso si era ritrovata vedova con due figli piccoli, dopo la morte del marito all’estero. In quel momento di dolore e confusione, la banca le aveva fatto comprare 350 milioni di lire di bond argentini. Ora dovrà essere risarcita con la somma investita e gli interessi, calcolati dal giorno della stipula del contratto. Protagonista della vicenda è una donna di Sant’Elpidio a Mare, moglie di un imprenditore del calzaturiero che, a metà anni Novanta, morì all’improvviso. Lei aveva 46 anni, due figli piccoli e fino a quel momento aveva fatto solo la mamma e la moglie. Ricevuti l’eredità del marito e il premio assicurativo, si era sentita proporre dal Monte dei Paschi di Siena, la banca dove il marito aveva sempre avuto il conto, i tango bond, sui quali lei aveva investito 350 milioni di lire. Di lì a poco, era venuto fuori il crac dell’Argentina e quei titoli erano diventati carta straccia. Nei primi anni Duemila dunque la donna si rivolge all’avvocato Francesca Ippoliti e fa causa alla banca. Il processo ha una durata particolarmente lunga, ma alla fine il tribunale di Fermo le dà ragione, ordinando all’istituto di risarcire alla cliente la somma investita. Dopo quella sentenza, il Monte Paschi fa appello e la vicenda finisce all’esame della corte di Ancona. A quel punto, l’avvocato Ippoliti presenta un ricorso incidentale, chiedendo anche la rivalutazione e gli interessi, calcolati dalla data della stipula del contratto, cioè dal 1998.

"Nel 1998 – spiega l’avvocato Ippoliti – le agenzie di rating avevano già declassato i bond argentini come spazzatura, e dietro al contratto fatto firmare alla cliente c’era, fatto a penna, il calcolo degli interessi che avrebbe dovuto avere la vedova, che era del tutto ignara di investimenti e azioni, ben lontana da poter essere considerata un’operatrice esperta in cerca di speculazioni in Borsa". E la corte di Appello le ha dato ragione su tutta la linea, prevedendo appunto che, oltre a restituire la somma investita, Monte Paschi le paghi anche interessi e rivalutazioni calcolate dalla stipula del contratto, una delle prime sentenze ad accogliere questo principio sancito di recente dalla Cassazione: in assenza di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento costituisce debito di valore. La banca può ancora ricorrere in Cassazione, ma per il momento la vedova ha vinto su tutta la linea.