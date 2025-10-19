Bonifica del Chienti, esposto archiviato

"La politica è assente; la giustizia non decide, come si evince dall’archiviazione del procedimento legato al nostro esposto al Tribunale di Fermo da parte del Gip, Teresina Pepe; e intanto la gente finisce per contrarre malattie mortali visti gli inquinanti terribili che insistono nella zona": sono decisamente pesanti le accuse mosse dai rappresentanti del neonato Comitato Bonifica del Chienti sulla vicenda dell’omessa bonifica dell’area inquinata del Basso Bacino del Chienti (26Kmq di terreni e 12 ettari in mare contaminati da oltre 30 anni che riguardano i Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle e le rispettive province di Fermo e Macerata). "E’ il rapporto Sentieri, espresso direttamente dal Ministero della Salute, che mostra dati terrificanti. C’è un eccesso di mortalità e di permeabilità per tutti tipi di tumore per uomini e donne e per tutte le fasce d’età – spiegano il dottor Paolo Maria Squadroni, e Domenico Bevilacqua, del Comitato - si va dai tumori della sfera ginecologica, a quella urologica, alla gastroenterica, tumori di tipo ematologico, malattie neonatali e malformazioni congenite".

Un quadro che dovrebbe suscitare allarme e che invece viene lasciato nel dimenticatoio dalla politica locale, provinciale e regionale: istituzioni a cui "la magistratura, l’unica che può farlo, neanche intima di intervenire di fronte a un reato penale". Ci sono rimasti malissimo i membri del Comitato nel dover prendere atto della richiesta di archiviazione disposta dal Gip riguardo l’esposto, corredato dalle indicazioni della Commissione parlamentare (2016), dalle risultanze dello Studio Sentieri (2023) e da dati e documenti aggiornati, presentato in Procura a Fermo (e a Macerata). Spiega l’avvocato Massimo Luzi: "Non sono state fatte operazioni di bonifica, non è stato individuato il responsabile quindi a cascata, secondo il codice dell’ambiente, il Comune, la Provincia o la Regione dovevano provvedere. Lo dice anche il Gip nel provvedimento in cui, tra tanti giri di parole, ha inteso liberarsi di questo enorme problema che viene scaricato in primis dai politici, poi dalla magistratura e diciamolo, anche dalla popolazione". E adesso? "Abbiamo le armi spuntate – commentano -. Possiamo riproporre l’esposto se sorgono ulteriori elementi nuovi, oppure possiamo cominciare a dire alla gente, in maniera brutale non edulcorata, come stanno davvero le cose".

Marisa Colibazzi