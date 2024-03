Bonifica dell’Ete e mareggiate. Gli operatori: rischio esondazione

La bonifica del bacino del fiume Ete non piace. Abbiamo avuto in proposito numerose segnalazioni, in particolare ad essere preoccupati sono i balneari di Porto San Giorgio che hanno una triste esperienza di tutti i rami, rametti e porcherie varie in caso di piena e di mareggiate partono dal fiume e Ete e vanno a finire spiaggiate sull’arenile di Porto San Giorgio. Quindi oltre a rappresentare un ulteriore pericolo in caso di piena per il riporto di terra, è una minaccia ambientale per mare e litorale perché il materiale verde sradicato e abbattuto è stato sotterrato. I lavori in corso attesi da molti anni e sollecitati a più riprese dall’amministrazione comunale: sono criticati le "foreste" di canne, arbusti e piante cresciute spontaneamente nel letto e sugli argini del fiume sono state abbattute ma non tranciate e smaltite. Il verde e il materiale legnoso invece di essere raccolto e portato al macero è finito tra il cumulo di terra e sabbia abbancato per livellare il letto, oltre che restringere e convogliare il corso d’acqua.

Ora quella coltre di detriti di legname appresenta un pericolo per le spiagge e il turismo: "Se dovesse arrivare una piena – segnalano gli operatori sangiorgesi – tutti i tronchi, rami secchi e detriti, oltre ad essere una resistenza al flusso dell’acqua, potrebbero fare da tappo e creare barriere a ridosso dei ponti col rischio esondazione. Materiale poi destinato a finire in mare e successivamente con le mareggiate sulla battigia con danni alla salubrità del mare e d’immagine per il turismo".