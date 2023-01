"Bonifica e mantenimento della cattedrale"

E’ stata fissata per domani la riunione della Commissione Regionale per il patrimonio culturale (presso il Segretariato regionale del Ministro della Cultura) per ragionare sul ‘caso Cattedrale ex Fim’ alla luce del Preavviso di rigetto della richiesta di demolirla, bonificare e ricostruirla, e nel frattempo, il coordinamento di associazioni per l’ex Fim, ha inoltrato agli enti interessati un dettagliato documento tecnico, analizzando gli errori e le mancanze degli studi ufficiali "tesi solo a forzare la mano verso la demolizione. La bonifica e il mantenimento della Cattedrale –rimarcano le associazioni – sono opzioni attuabili e non in antitesi: lo dimostrano esperienze in siti similari e ricerche scientifiche indipendenti". Intanto, il coordinamento chiarisce alcune inesattezze: "La variante al progetto di bonifica della Cattedrale, che ne prevedeva la demolizione, non è stata affatto approvata nell’ultima conferenza di servizi (novembre 2021). Inoltre non c’è nessun ‘ok’ da parte del Tar a rivedere il vincolo (così chiesto dalla proprietà ormai 5 anni fa) tant’è che il vincolo è tutt’ora esistente. Lo dicono i documenti". Sulla nuova istanza presentata a luglio dalla proprietà riguardo gli interventi su Cattedrale e Palazzina degli Uffici, per quest’ultima il progetto è stato approvato "perché l’immobile grava in uno stato di abbandono e i proprietari di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione" spiega il coordinamento.

Diverso il discorso per la Cattedrale per la quale è stato avviato un iter separato "con la proprietà che ha presentato un nuovo progetto corredato, dicono, da ulteriori analisi sulla muratura dei cui risultati non abbiamo notizia sebbene abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti già due mesi fa". E’ a questo punto che è sopravvenuto il ‘preavviso di rigetto’ da parte del Segretariato del Mic. "Evidentemente – deduce il coordinamento - le ragioni per la demolizione proposte dalla proprietà non sono state ritenute valide dalla commissione ministeriale ed è verosimile dedurre che neanche i nuovi risultati siano stati considerati determinanti. Con questa presa di posizione, in sostanza, si sancisce che la bonifica si può fare senza demolire". La Fim srl ha presentato osservazioni e controdeduzioni. Ora non resta che attendere gli sviluppi di questa sorta "di braccio di ferro che la proprietà ha voluto mettere in atto, appoggiata dall’amministrazione, contro gli organi ministeriali. Da una parte – la conclusione - si porta avanti solo il discorso speculativo, da perseguire attraverso il metodo più economico; dall’altra il Mic sostiene la possibilità di un intervento di conservazione. Interessi economici, contro cultura e storia".

Marisa Colibazzi