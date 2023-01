Bonus ai dipendenti di Bros Manifatture

Bros Manifatture, azienda specializzata nel settore gioielleria con sede a Gottazzolina e anima a Montegiorgio, ha deciso d’iniziare il 2023 con un contributo rivolto ai collaboratori per fronteggiare il caro bollette. L’obiettivo prioritario di Lanfranco Beleggia, presidente del gruppo, è di aiutare i dipendenti e le loro famiglie a compensare parte degli effetti dell’aumento dei costi dell’energia erogando un bonus, a gennaio 2023, per il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, pagate nell’anno 2022. Un’importante iniziativa a favore dei lavoratori in questo delicato momento per l’intero sistema economico e sociale del Paese. "Ogni azienda è formata in primis da persone – commenta Lanfranco Beleggia – e crediamo fermamente che la qualità della vita dei nostri dipendenti si rifletta anche sul lavoro. Siccome siamo una grande famiglia e nelle famiglie ci si aiuta nelle difficoltà, abbiamo deciso di dare un segnale incoraggiante per un futuro più sereno attraverso un gesto concreto. In organico contiamo più di 300 dipendenti, si tratta di uno sforzo importante che vuole essere occasione di stimolo e di ringraziamento per il lavoro di squadra svolto fino ad ora".

a. c.