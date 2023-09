Bonus Nidi Gratis a Porto San Giorgio: Requisiti e Contributi

L’assessorato ai Servizi sociali sostiene interventi per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi pubblici o privati. Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai contributi i nuclei familiari residenti nel Comune di Porto San Giorgio e che abbiano i seguenti requisiti: figli minori nella fascia 0-3 anni che frequentano asili nido pubblici o privati; Isee minorenni in corso di validità inferiore a 21.500 euro; retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a 272,72 euro. Saranno coperte le rette per un massimo di 11 mensilità. La domanda di contributo deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa al comune di Porto S an Giorgio , tramite l’apposito modello predisposto dall’ufficio dei servizi sociali situato nel cortile delle magnolie, ed ivi disponibile. E’ possibile richiedere il contributo per ognuno dei figli frequentanti il nido. La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 20 ottobre mezzo pec ([email protected]), consegna allo sportello nel cortile delle magnolie o all’ufficio protocollo.