Boom al presepe vivente "Grande soddisfazione"

Finite le festività natalizie fermane, per i tanti che si sono adoperati a renderle ancor più suggestive, è tempo di riposo ma anche di bilanci, decisamente positivi, in virtù dell’importante partecipazione di pubblico con particolare riguardo al presepe vivente realizzato dalla Cavalcata dell’Assunta nelle Cisterne Romane. "Era quasi impossibile valorizzare ulteriormente un luogo che ha già di per sé un valore culturale inestimabile come il plesso di età augustea – fa sapere il regista della Cavalcata, Adolfo Leoni – ma ci siamo riusciti: lo dimostrano i 1300 visitatori, cui vanno aggiunti i bambini non paganti, che in tre giorni hanno esplorato l’interno di uno dei luoghi simbolo della millenaria storia cittadina. Motivo di soddisfazione sapere che centinaia di turisti e fermani abbiano potuto ammirare la manifestazione storica in onore a Maria Assunta in Cielo patrona della città, spalancarsi alla città".

Grande il lavoro dei Priori e dei contradaioli delle dieci contrade fermane nell’allestire ben 11 delle 30 sale aperte al pubblico, supportate da 7 gruppi teatrali: Musical Insieme, Tiaffe, Favolare, Gli Amici del Teatro, Compagnia Teatrale Palmense, Firmum, Arco. In aggiunta anche le suggestive voci del Coro della Cavalcata, Corale Santa Lucia, Coro del Liceo Scientifico Onesti, Sant’Alessandro diretti dai maestri M. Pauri, A. Agostini, A. Moschella e L. Malaspina oltre al quartetto d’archi Tanea e singoli strumentisti: il sassofonista R. Navisse, trombettista L. Leoni, flautista L. Tomassini e il chitarrista F. De Robertis. "Fermo si caratterizza in modo significativo, anno dopo anno, come ‘città dei presepi’ – sottolinea Renato Montagnoli, Priore di San Martino – il contest ‘Svicolando tra i presepi’, curato dalla nostra contrada in collaborazione con le parrocchie di San Domenico, Santa Lucia e San Francesco, ha ottenuto largo consenso nel realizzare ed esporre un presepe sulle finestre affacciate su vicoli e vie della città. Al termine della messa di domenica scorsa don Michele Rogante, di concerto con il vescovo monsignor Rocco Pennacchio, ha consegnato i premi ai vincitori: famiglia Piero Ferracuti (1° classificato- via Anfiteatro Antico); famiglia Calcinaro (2° classificato- via Catalani, presepe appartenuto al nonno del sindaco di Fermo ndr); famiglie Farina-Belà (3°classificato- via Paccarone); famiglia Vallesi (opera più votata sui social- via Leopardi)". Ora l’appuntamento è per il Natale 2023.

Gaia Capponi