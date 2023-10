Boom della stagione di prosa. Già fatti 800 abbonamenti

Per primi sono passati quelli che l’abbonamento lo fanno sempre e hanno il diritto di scegliere il posto. Poi la biglietteria del teatro dell’Aquila si è aperta ai nuovi abbonamenti e sono stati giorni di file, di attenzione, della gioia di esserci e di tornare a vivere le emozioni di spettacoli importanti. La stagione di prosa del Teatro dell’Aquila di Fermo deve prendere ancora il via ma sull’indice di gradimento che il programma ha ingenerato nel pubblico sono i numeri a parlare chiaro: ad oggi sono già più di 800 gli abbonamenti sottoscritti, fra quelli rinnovati e quelli nuovi. Un numero che va festeggiato secondo il sindaco Paolo Calcinaro che ricorda comunque la possibilità di acquistare anche i biglietti singoli, visto che gli spettacoli in cartellone sono quasi sempre in doppia serata. A mettere a punto il calendario, insieme con l’Amat, è l’assessore Micol Lanzidei che si dice felice di aver incontrato i gusti del pubblico: "Numeri che dopo la pandemia tornano a salire in maniera esponenziale, ma saremo più precisi nei prossimi giorni prima della vendita dei biglietti dei singoli spettacoli che partirà per "Natale in Casa Cupiello" dal 17 ottobre e per tutti altri dal 27 ottobre". Sarà un viaggio nelle meraviglie multicolori del teatro in 17 appuntamenti per 9 titoli, che spaziano dal teatro alle commedie musicali fino alla danza con ricchi allestimenti. Si comincia il 25 e il 26 di ottobre con Vincenzo Salemme che porta in scena ‘appunto Natale in casa Cupiello’, per ridare voce a Eduardo con cui lavorò da giovanissimo attore. Dall’8 al 10 dicembre di scena Max Giusto con un evento vero nato dal teatro Sistina per riportare in vita Il marchese del Grillo.

A Natale c’è il musical per tutti, Pippi Calzelunghe, il 20 e il 21, con una versione curata dalla moglie e dalla figlia di Gigi Proietti, in scena anche il nostro Francesco Trasatti, attore di razza oggi anche presidente del consiglio comunale. L’11 e il 12 gennaio tocca a Chiara Francini, per un ‘one woman show’ di qualità. Il 31 gennaio e il 1 febbraio va in scena la versione teatrale di Perfetti sconosciuti, film di successo di Paolo Genovese, il 27 e il 28 febbraio è il grande Gabriele Lavia a raccontare una pagina meno nota di Goldoni, ‘Un curioso accidente’, mentre il 16 e il 17 marzo arriva Vanessa Incontrada nella commedia ‘Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?’. Gran finale il 17 e 18 aprile con un attore di livello, Massimiliano Gallo, in una commedia firmata da Ivan Cotroneo. Fuori abbonamento il 20 gennaio il balletto, con Romeo e Giulietta di Cajkovskij. Info: biglietteria del teatro 0734. 284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it

Angelica Malvatani