Boom delle pesche nettarine. Impianto più grande d’Europa

Un’inaugurazione particolare in una location del tutto inedita quella avvenuta mercoledì pomeriggio a Monte Urano, alla presenza di importanti autorità sia comunali che regionali. Il tutto è avvenuto nel cuore dell’impianto di pesche nettarine più grande d’Europa, che appartiene all’Azienda Agricola Eleuteri. Un impianto che si trova proprio nel territorio di Monte Urano in un’area di proprietà dell’Istituto Montani che è stato importante partner in questo progetto. Una distesa imponente di ben 32 ettari che ospitano ben 80mila piante per un impianto che prende il nome di Anfiteatro. Un autentico simbolo della grande sinergia tra il mondo accademico e quello imprenditoriale che in questo caso, è proprio il caso di dirlo, riesce a dare ottimi frutti. Il tutto con il supporto importante di un intero territorio e delle sue istituzioni. Un progetto che nasce da lontano, esattamente un anno fa quando le piante sono state messe a dimora sul terreno in questione, fino all’inaugurazione: molto è stato fatto dunque ma i progetti per questo territorio da parte dell’azienda non si fermano di certo qui e potranno avere ulteriori sviluppi. Per tagliare simbolicamente il nastro a questa partnership e a questa importante iniziativa impresa-territorio, al fianco del presidente dell’Azienda Marco Eleuteri, erano presenti il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, i consiglieri regionali Jessica Marcozzi e Andrea Putzu oltre alla Sindaca di Monte Urano Moira Canigola e la Dirigente del Montani Stefania Scatasta. La nuova ed esclusiva tipologia di drupacee, molto dolce e profumata viene già venduta nella grande distribuzione organizzata con il brand Saturnia ed entro il 2024 è prevista un’ulteriore ampliamento, tanto che gli ettari coinvolti dovrebbero arrivare complessivamente 50 per un totale di circa 100mila piante, le quali, una volta a regime, daranno oltre 2.500 tonnellate di pesche nettarine piatte. "L’obiettivo – ha dichiarato il presidente Marco Eleuteri - è quello di raddoppiare la superficie coltivata e i volumi entro cinque anni; costruendo un magazzino di confezionamento in modo da soddisfare anche i paesi esteri, dove le pesche Saturnia sono già molto richieste, ma che non riusciamo ancora a servire per insufficienza della produzione". L’azienda Eleuteri ha messo sul piatto oltre 2 milioni di euro di investimenti per l’impianto realizzato a Monte Urano e per rinforzare il suo ruolo di maggior produttore nazionale. Tutto è partito negli anni ’80 quando l’università del New Jersey ha reso le pesche piatte più lisce, sode, aromatiche, colorate e durevoli. La Spagna è stata la prima a puntare su queste nuove varietà, diventandone il leader mondiale. Invece in Italia è stato Eleuteri a introdurle, dapprima sulle colline tra Macerata e Fermo e a lanciare nel 2010 il brand Saturnia.