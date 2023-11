Boom di abbonamenti a teatro

Era il 2007-2008 quando venne messa a punto la prima stagione di prosa e musicale dell’appena inaugurato teatro delle Api ed è proprio in quell’anno che è stato registrato il massimo degli abbonamenti: 246. In seguito, il trend è calato fino ad assestarsi su una media ponderata di circa 160 abbonamenti. Quest’anno, Comune e Amat gongolano nel comunicare che, in termini di abbonamenti, si è tornati agli antichi splendori, anzi, sono stati pure superati visto che, a ieri, ne risultavano perfezionati 253, e dei 164 dell’anno scorso, ne sono stati riconfermati 122. "Un incredibile boom di abbonamenti, con un aumento superiore al 54% rispetto alla stagione scorsa, arrivando a superare il tetto massimo registrato nelle 17 stagioni dall’inaugurazione" recita la nota diffusa dall’Amat a ridosso del primo appuntamento della prima stagione di prosa realizzata con la nuova amministrazione comunale. "L’entusiasmo travolgente del pubblico premia la rinnovata collaborazione fra Comune e Amat nella composizione del progetto artistico, che vede grandi protagonisti della scena nazionale, presentati in esclusiva per le province di Fermo e di Ascoli e con l’esclusiva regionale del nuovo spettacolo di Rocco Papaleo, dialogare per la prima volta con il ’Made in Marche’ di qualità" prosegue la nota. Inevitabile il commento soddisfatto del sindaco Massimiliano Ciarpella per un risultato che, per certi versi, ha smentito gli ‘uccelli del malaugurio’: "Non potevamo sperare in un avvio più entusiasmante e gratificante. Abbiamo avuto una straordinaria risposta di pubblico che premia le scelte artistiche inserite in cartellone, ma anche un desiderio di coinvolgimento e di apertura a 360 gradi che, come amministrazione, abbiamo cercato di esprimere". Per inciso, resta la possibilità per i non abbonati di accedere a teatro con il singolo biglietto, già in vendita per tutti gli spettacoli in programma. E il 24 novembre si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa, con un spettacolo ‘Made in Marche’, proposto dalla Compagnia della Marca in ‘Life is musical’, favola musicale nata da un’idea dell’elpidiense Roberto Rossetti. Si tratta di un musical che "tocca gli aspetti della nostra vita quotidiana. Le musiche, selezionate dal repertorio teatrale internazionale, - è la presentazione - evocano emozioni e creano un’esperienza condivisa in uno show che unisce l’intrattenimento all’esplorazione delle realtà sociali e culturali".

m. c.