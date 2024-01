Boom di ingressi nei musei. Seimila visitatori: un record

Questa è la cronaca di un successo annunciato, la cronaca del boom di ingressi ai Musei di Fermo nel periodo delle festività natalizie: dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 ne sono stati registrati circa 6 mila, più 2.500 rispetto allo scorso anno. Era già ampiamente previsto il successo della mostra dedicata a Ligabue e Penda, a fare da traino a tutto il tour culturale fermano che comprende la Sala del Mappamondo, la Pinacoteca con il Rubens, le Cisterne Romane, il Teatro, i Musei Scientifici di corso Cavour, il museo archeologico di via Paccarone e quello di Torre di Palme. Numeri da capogiro, segno della grande voglia da parte dei visitatori di ammirare le bellezze culturali della città fra i più noti siti museali e due esposizioni di grande fascino che stanno destando un grande interesse, vedi anche i recenti servizi televisivi su scala nazionale, con presenze da ogni regione del Nord e del sud della Penisola, senza contare anche i diversi corregionali marchigiani che sono accorsi ad apprezzarla e gli stranieri, fra cui svedesi, una famiglia ha alloggiato in città per trascorrere il Capodanno a Fermo, belgi e tedeschi.

Il sindaco Paolo Calcinaro sottolinea che si tratta di risultati straordinari, frutto della qualità delle mostre, costruite grazie agli eredi di Pende ed a Vittorio Sgarbi: "Il sottosegretario Sgarbi sta facendo molto in questi ultimi anni per Fermo. E poi c’è il grande servizio sia delle operatrici che degli operatori di Maggioli Cultura che anche con le card sia quelle per i residenti che provinciali credo abbia seminato molto per favorire sempre più la conoscenza del territorio e dello scrigno che sono i musei di Fermo": "A questi numeri, per i quali non posso non esprimere grande gioia, vorrei associare volti, emozioni, attese, desideri di tutte queste migliaia di visitatori che hanno scelto di venire a vedere Fermo, di conoscerla, di viverla, ha aggiunto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei. Volti ed emozioni anche di chi vi ha lavorato e lavora quotidianamente per rendere il tutto accogliente e nel massimo splendore, ovvero gli Uffici, il personale, Maggioli. La cultura è un motore di questa città, l’ambasciatrice di Fermo, il suo principale biglietto da visita nel mondo e sapere che in un mese 6 mila ingressi sono stati registrati per ammirare il Mappamondo, le Cisterne, il Teatro, il Rubens, le mostre di Ligabue e Pende, il museo archeologico, i musei scientifici ed il museo archeologico di Torre di Palme rafforza la nostra azione a fare ancora di più su un settore che è strategico e di grande importanza per la città".