Boom di presenze per l’aperitivo organizzato al mercato coperto

"Vedere il ’Mercato coperto’ così vivo, animato da tanti cittadini e giovani, è emozionante" sono le parole di soddisfazione del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, per il successo ottenuto dall’iniziativa ’Aperitivi al mercato coperto’ organizzata domenica scorsa dall’assessorato al commercio e turismo in collaborazione con l’associazione cittadina della Pro Loco nei locali dello stesso mercato coperto.

"La partecipazione e l’entusiasmo di tutti – prosegue il primo cittadino – sono la prova della riuscita di questa manifestazione, che ha saputo riunire la comunità e valorizzare uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un grazie di cuore alla Pro Loco per il loro lavoro e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa serata. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a investire sui nostri spazi e sulle nostre tradizioni, senza mai perdere di vista il senso dello stare insieme". Ci tiene proprio il sindaco Vesprini al locale mercato agroalimentare se i considera che, a parte la manifestazione dell’aperitivo promossa per valorizzarlo, l’amministrazione comunale sta impegnando fior di quattrini per la sua riqualificazione e recupero. "E’ un evento collaudato che intendiamo riproporre, ben collocato in un luogo che ha resistito ai cambiamenti avvenuti nel corso dei decenni – dice l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili –. Sia gli spazi interni che quelli esterni sono stati frequentati oltre l’orario di cena dai giovani e dalle famiglie. Ancora una volta ha colpito il fatto che il mercato è riuscito a mantenere la sua genuinità".

s.s.