Boom di visitatori per Echi di Natività La prima edizione è un successone

Immersa nel cuore della campagna di Casette d’Ete, la Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti vestita a festa con luci di grandissimo impatto, anche emotivo, è stata presa d’assalto sabato scorso, da oltre 1300 visitatori (venuti dal fermano, dal maceratese, dall’anconetano e da turisti siciliani, calabresi, abruzzesi, umbri, romani, toscani) che nell’arco di due ore e mezza, hanno visitato la prima edizione di Echi di Natività a Santa Croce, rappresentazione vivente realizzata dalle associazioni di Casette d’Ete che hanno unito le forze per offrire qualcosa di unico a chiusura delle festività natalizie. Un successo che ha superato le più rosee aspettative degli organizzatori (Centro Giovanile Casette, Associazione Santa Croce, Era Futura, Genitori per Casette, Centro Sociale Aps, Ca7dete Bike&Run, Bonsai Club ‘95, Arte nell’Arte, L’inzoliti, con la parrocchia del SS Redentore e il patrocinio del Comune), premiando un lavoro corale "che ha permesso ai visitatori di assaporare la passione che ci ha mosso a spenderci per la riuscita dell’evento. Molti sono tornati a casa commossi" commenta Andrea Iualè che ha avuto l’onere e l’onore di coordinare l’evento.

Impressionante vedere la massa di gente comporre una fila infinita per entrare in Basilica, immergersi in una esperienza emozionale, osservando il lavorio dei mestieranti, restando incantati davanti alla Natività col Bambin Gesù che osservava, curioso e placido, l’incessante viavai di gente che, subito dopo, si fermava ad ammirare la pecorella con gli agnellini. D’effetto anche l’arrivo dei Re Magi (tra loro il sindaco Alessio Pignotti) a cavallo.