Boom di voti per Putzu e Fratelli d’Italia. Bene Marcozzi e Cesetti, in bilico Ceroni

È Fratelli d’Italia il primo partito per la provincia di Fermo, si conferma saldamente in testa il partito di Giorgia Meloni e il suo uomo di punta, Andrea Putzu, è decisamente emozionato: "E’ un risultato schiacciante del centro destra, sono soddisfatto, molto. È un risultato importantissimo di Fratelli d’Italia, nonostante gli attacchi, per tutti noi una grande soddisfazione, del resto io avevo previsto la vittoria di Acquaroli di 7 punti, i fatti mi hanno dato ragione". Cosa ha pagato in questa campagna elettorale? "Devo dire che in certi comuni ha di molto aumentato le preferenze, a Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano ho triplicato, nei comuni piccoli ho preso preferenze impressionanti, ho raddoppiato ad Amandola, penso che abbia pagato il lavoro fatto in questi anni nei piccoli comuni, nell’area montana, nell’entroterra, sono stato il più votato, penso a Falerone, Grottazzolina. È il frutto della vicinanza alle persone, al territorio, sul serio". Della partita dovrebbe essere anche Jessica Marcozzi, circa mille e 600 preferenze, che sorpassa il leghista Alan Petrini che ha conquistato quasi 3 mila voti, per una serie di calcoli e di passaggi che si definiranno solo quando si saranno concluse tutte le operazioni di scrutinio. In bilico Elisabetta Ceroni, sindaca di Rapagnano, ottima anche la sua prestazione, con oltre due mila e 700 preferenze. Entra, per la minoranza, Fabrizio Cesetti, una conferma assoluta con i suoi quasi 4mila voti: "La partita era complicatissima, spiega l’esponente del Partito Democratico. mai fatta una campagna elettorale così difficile, avevo nel Pd candidati di valore, ho fatto la mia partita con assoluta correttezza, senza spendere soldi, da solo, autofinanziato e senza sprecare risorse. Sono riuscito ad avere una sostanziale riconferma. Quello che mi preoccupa è che abbiamo perso un dieci per cento dei votanti, non abbiamo trovato le parole giuste per farci capire dagli elettori. Io vado avanti con il mio percorso". Che cosa resta di questa campagna elettorale? "A mio avviso spicca il fenomeno Calcinaro con i suoi 9 mila voti, a lui le congratulazioni. Spiccava come candidato di un centro destra di cui si sente orfano il territorio. Le mie congratulazioni ad Acquaroli, ma la riconoscenza va a Mateo Ricci".

Angelica Malvatani