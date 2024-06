Boom in hotel: "Grazie agli eventi sportivi"

Anche se non è ancora terminato, possiamo ben dire che nel mese di giugno il movimento turistico a Porto San Giorgio è andato in maniera super, grazie all’organizzazione di eventi sportivi di rilievo, quali il campionato italiano di ginnastica ritmica che ha richiamato a Porto San Giorgio da tutta Italia un migliaio di atlete e il torneo nazionale di calcio giovanile, a cui hanno partecipato numerose squadre di quasi tutte le regioni, squadre di bambini con al seguito i genitori. Sono gli eventi che hanno assicurato un numero di presenze così grande da riempire tutti gli alberghi per diversi giorni con atleti, tecnici ed accompagnatori, Per di più in un periodo di bassa stagione. Per di più in un periodo di bassa stagione. Come dire: oro colato per gli operatori sangiorgesi. "Quindi un mese da incorniciare non solo da un punto di vista sportivo, ma anche, e forse soprattutto turistico" a sottolinearlo con soddisfazione è il presidente dell’associazione albergatori, Gianluca Vecchi. "E’ stata una forma di destagionalizzazione di cui dobbiamo dare atto – prosegue – all’assessore allo sport, Fabio Senzacqua il quale sta cercando di mettere a sistema l’utilizzo delle manifestazioni sportive ai fini turistici, visto che il sole e mare, da soli e da molto tempo, non sono più bastevoli all’economia cittadina". Presidente Vecchi, si opererà anche a luglio con gli eventi sportivi?

"Credo di no poiché è un mese in cui non si prevedono manifestazioni importanti. Tutt’al più piccoli tornei che coinvolgono non più di 200-300 persone per cui possono servire solo per tappare qualche vuoto. Il fatto è che a luglio a farla da padrone sarà il mare". Date queste premesse quale ritiene potrà essere la percentuale di occupazione alberghiera a luglio: "Direi l’80-90%. In ogni modo le prime avvisaglie mi fanno ritenere che l’andamento complessivo del turismo di questa estate non si discosterà da quello dell’anno scorso", La percentuale di occupazione dell’80-90% da lei dichiarata non sembra malvagia: "Sarà! Ma se non la realizziamo a luglio o ad agosto, quando?". Come lavora in genere un albergo a luglio?

"Se la struttura ricettiva fa da mangiare pensione completa una settimana. Il pieno lo registriamo nei fine settimana quando il turista viene venerdì, sabato e domenica esclusivamente per il mare".

A parte i grandi eventi sportivi di giugno che considerate destagionalizzanti quale altro tipo di iniziative prendete in tal senso?

"Nessun’ altra poiché non disponiamo di una struttura adeguata quale può essere un centro congressi".

Silvio Sebastiani