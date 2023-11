Boom per le opere in legno. A Ognissanti 800 visite

Fermo è una città di cultura, in questo deve credere per costruire un futuro sempre più da protagonista. Ne è convinto il sindaco Paolo Calcinaro che commenta con soddisfazione i numeri del primo di giorno di apertura della sezione recuperata della Pinacoteca, dedicata alle opere su legno. Ben 800 i visitatori che hanno approfittato del primo novembre, giornata di ingresso gratuito per tutti, a testimoniare l’interesse che ogni nuova occasione di cultura in città riesce a catturare. Particolarmente apprezzate le otto tavole lignee di Jacobello del Fiore, dedicate alla vita di Santa Lucia, per la prima volta visibili anche sul retro dove sono stati ritrovati i ritratti di due santi, finora inediti: "Questa bellezza – commenta il sindaco – ha mobilitato in un giorno quasi 800 visitatori, tra turisti e locali, che hanno vissuto il nostro centro. E questo è e sarà un motore per la nostra città, serve investirci come stiamo facendo ma è un motore incredibile. Il mio grazie va a chi ha partecipato". Intanto l’attesa è per il prossimo 25 novembre quando si aprirà la nuova mostra curata di nuovo da Vittorio Sgarbi, insieme con Marzio Dall’Acqua, sempre a Palazzo dei Priori. Dopo il successo dello scorso anno con i pittori della realtà che hanno visto 15 mila visitatori, con un incasso di circa 70mila euro e un’ampia eco sulla stampa nazionale e locale, stavolta Sgarbi propone l’accostamento inedito delle opere di un genio visionario come Antonio Ligabue con quelle di Giuseppe Pende, artista coltissimo e uomo eclettico, rimasto consapevolmente lontano dal mercato dell’arte. Di Ligabue viene presentato un excursus dagli animali domestici dei primi anni, alle belve feroci che lottano per la sopravvivenza: una vera e propria giungla che l’artista immagina con allucinata fantasia fra i boschi del Po. Presenti anche alcuni autoritratti, nei quali Ligabue dipinge il proprio dolore esistenziale, gridandolo con l’urgenza di una sensibilità intensa e ferina; è il tormento di un’anima che grazie alla pittura trova la propria voce e il proprio riscatto. Pende, nella selezione di Sgarbi, viene presentato in un’antologia che ne percorre la lunga ricerca, sia per la maestria nel vero e nel verosimile delle nature morte, dei ritratti, dei paesaggi pugliesi, marchigiani e di Zara, sia per la poetica originale dei paesaggi inventati, spesso immersi in un’atmosfera da sogno. Obiettivo del progetto fermano, parte di una pianificazione pluriennale di valorizzazione internazionale della figura di Ligabue, è l’affermazione della città come luogo di produzione culturale, anche attraverso proposte inedite e necessarie come questa dedicata a Pende. La mostra resterà allestita almeno fino a maggio, con la possibilità di una proroga fino al 2 giugno, considerando le attese che già ci sono per un allestimento di circa 80 quadri. Un grande evento che costerà 250mila euro: la Regione ne mette 100mila, 20mila la Fondazione Carifermo, 80mila il Comune e 25 mila arriveranno da biglietti, merchandising, laboratori e altre sponsorizzazioni.