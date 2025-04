Bordoni: "Novemila piante e arbusti. C’è cura e una visione coerente"

"Intervento sul verde urbano – un segnale concreto di attenzione dell’Amministrazione comunale". È l’oggetto di una lettera inviataci da Giuseppe Bordoni che, in qualità di cittadino ed ex responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune, dice di sentire il dovere di esprimere "l’apprezzamento per l’intervento sul patrimonio arboreo eseguito in questi mesi". Spiega che gestire il verde urbano non significa solo tagliare l’erba o potare le piante bensì prendersi pure cura di un bene prezioso. Porto San Giorgio dispone di circa 6.000 piante ad alto fusto e 3.000 arbusti da tutelare, gestire e valorizzare. L’attività svolta in questo periodo si caratterizza per un approccio orientato non solo al decoro ma anche alla sicurezza e alla prevenzione del rischio legato alla presenza di alberi in ambito urbano, specie in tempi in cui gli eventi meteorologici estremi impongono una riflessione sullo stato delle alberature. "Dunque – conclude Bordoni - è giusto riconoscere l’impegno di chi si è assunto la responsabilità di affrontare un tema spesso sottovalutato, ma fondamentale per il benessere della collettività. Si tratta di intervenire sul verde con una visione coerente. Auspico che questo approccio venga proseguito anche nei prossimi anni, nell’ottica di una gestione sostenibile e continuativa del verde urbano, capace di preservare e valorizzare il patrimonio ambientale con equilibrio e lungimiranza. Siamo fortunati ad averne uno così ricco e diffuso: sta a noi valorizzarlo, custodirlo e tramandarlo alle generazioni future".