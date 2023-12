Borghi colpiti dal sisma: il videogioco degli studenti vince il bando

Il 13 dicembre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano è andato in scena l’ultimo evento del progetto ‘Borghi e sentieri dei Sibillini’, vincitore del bando ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di educazione e formazione’. Il progetto a cui hanno partecipato gli studenti degli istituti: Omnicomprensivo di Amandola e Comprensivo interprovinciale dei Sibillini di Comunanza, è risultato particolarmente accattivante, infatti, i ragazzi hanno realizzato un videogioco dedicato alla promozione dei luoghi colpiti dal sisma. Protagonista del videogioco è il Guerrin Meschino che ha un obiettivo: incontrare la Fata Sibilla per trovare delle risposte riguardo i suoi veri genitori. Prima di riuscire ad arrivare dalla Sibilla a scoprire la verità, lungo la strada, i giocatori devono superare vari ostacoli: imparare a conoscere le regole di convivenza sociale, rispetto dell’ambiente, oltre a scoprire nozioni storiche del territorio. Il percorso didattico e i relativi contenuti sono stati progettati con un approccio inclusivo e multidisciplinare, integrando anche le vocazioni degli enti coinvolti fra cui: Università di Macerata, PlayMarche, Rainbow, Eli, Ett e Ocg. Molto soddisfatta la Dirigente scolastica Rita Di Persio, che ha sottolineato oltre alla valenza formativa che ha spinto tanti studenti a confrontarsi per realizzare idee e contenti, l’importanza di un gioco ben strutturato che insegna e fa conoscere le bellezze dei monti Sibillini. Il video gioco è accessibile su https://iis-amandola.edu.it/borghi-e-sentieri-dei-sibillini.