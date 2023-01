’Borghi più belli d’Italia’ Petritoli ora entra nell’associazione

Entrata a pienissimo regime la promozione dei territori e del patrimonio umano che li abita, su cui si fonda l’Associazione Borghi più belli d’Italia, anche il Comune di Petritoli ha partecipato alla presentazione dei due volumi ‘L’Italia Ri-Nasce dai borghi’ e ‘The most beautiful borghi of Italy’, prima edizione della Guida dei Borghi in lingua inglese, tenutasi martedì presso la Sala dei gruppi parlamentari a Roma. In rappresentanza del Comune di Petritoli, erano presenti l’assessore Marco Vesprini e la consigliera Pamela Barelli, con loro il presidente della Regione Marche dei Borghi più belli d’Italia, Amato Mercuri. "Una buona occasione – si legge nel commento affidato ai social dagli amministratori comunali – per salutare il presidente Mercuri, le colleghe e colleghi amministratori delle Marche e per conoscere personalmente l’ambasciatore in Italia e nel mondo dei Borghi, Osvaldo Bevilacqua, che abbiamo salutato con la sua promessa di visitare presto Petritoli".

p. p.