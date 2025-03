Borgo Marinaro, si pianifica il futuro

Secondo l’amministrazione comunale, è tempo di rimettere mano al Piano Particolareggiato del Borgo Marinaro, la parte più storica della città, anche sulla scorta di numerose modifiche avvenute da quando è stato approvato il piano vigente, oltre che di investimenti che hanno dato nuova veste e luce alle abitazioni e al borgo nel suo complesso e che, inevitabilmente, richiedono nuove norme urbanistiche che siano più al passo con i tempi, anche in termini di materiali da utilizzare. Se ne è parlato nei lavori della terza commissione consiliare che si occupa di gestione del territorio e ambiente, presieduta dal capogruppo consiliare Giorgio Marcotulli. Nell’ultima riunione, si è discusso proprio della revisione delle norme tecniche di attuazione nel Piano particolareggiato del Borgo marinaro. Un lavoro avviato, che proseguirà nelle prossime settimane per arrivare a un aggiornamento complessivo del Piano, che sarà attualizzato, salvaguardando l’area centrale della città, senza pregiudicare investimenti e opportunità di sviluppo. Il lavoro è partito dall’analisi delle richieste, dai suggerimenti di professionisti del settore e cittadini. "Il Piano particolareggiato del Borgo marinaro, se pur interessato negli anni da alcune modifiche, era uno strumento ormai obsoleto che necessita di alcuni correttivi – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – L’area è stata interessata da importanti interventi di riqualificazione e ha visto investimenti significativi da parte di attività commerciali, per cui va data una risposta efficiente anche a livello urbanistico per rendere le vie del centro più gradevoli e armoniche". "Abbiamo previsto alcune novità, ma il lavoro è ancora in itinere, sarà definito dagli uffici, poi si provvederà a riconvocare la seduta" spiega Marcotulli. Qualche esempio? "Finora nel Borgo Marinaro erano consentiti solo infissi in legno, mentre abbiamo consentito anche l’uso di materiali alternativi, purché siano con finitura simil legno anche per rispondere alle esigenze del mercato. Sarà possibile installare canne fumarie con finitura in rame o corten (acciaio patinato). Stiamo valutando l’opportunità di consentire parapetti in vetro trasparente, laddove si effettuano demolizioni e ricostruzioni di edifici privi di particolari elementi da conservare. Abbiamo proposto l’installazione di schermature per condizionatori esterni, per disciplinare l’uso di queste apparecchiature senza pregiudicare l’impatto visivo".