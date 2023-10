Borsa di studio Amedeo Grilli. Premiati Carelli e Cavenaghi

Sarebbe stato contento Amedeo Grilli di sostenere gli studenti migliori del Montani, gli sarebbe piaciuta l’idea di due borse di studio degli ex allievi e della Fondazione Carifermo per i ragazzi che si sono impegnati di più. La prima edizione della borsa di studio che porta il nome dell’ingegnere è andata a Lorenzo Carelli e Paolo Cavenaghi, oggi sono in quinta e si preparano per affrontare la maturità in grande stile, bravi, appassionati, stimolanti anche per i docenti nel loro mettere in dubbio tutto e cercare sempre di capire. Il sindaco Paolo Calcinaro porta il suo ricordo di Grilli, già presidente della Carifermo e poi della Fondazione: "Ricordo bene le telefonate di Amedeo, mi diceva che c’erano da recuperare parti di città, un giorno si è presentato con le fotografie della Cops, si capiva in ogni suo gesto l’amore per Fermo. È stato un uomo appassionato, una figura speciale che resta d’esempio". La dirigente Stefania Scatasta si dice emozionata dal condividere un momento dedicato a Amedeo Grilli, l’ingegnere ma anche l’uomo, il marito, impegnato per la città e il territorio. A ricordarne il profilo è Carlo Labbrozzi, presidente degli ex allievi: "Grilli si è diplomato al Montani nel 1965, poi la laurea a Bologna e il ritorno a Fermo dove ha insegnato per tanti anni. Questa scuola è stata per lui sempre un affetto grande. A lui dobbiamo la nascita della Provincia di Fermo, l’altro padre è Alberto Palma, per vent’anni hanno lavorato a quell’idea, in silenzio. L’università a Fermo c’è perché Grilli si è impegnato a costruirla e alimentarla. Non ha mai cercato gloria ma costruiva per chi sarebbe arrivato dopo, come ha fatto quando ha voluto investire sulla ricostruzione del santuario della Madonna del Lambro". È lo stesso impegno che Lorenzo e Paolo hanno messo sui libri, i risultati si vedono col tempo, sui banchi ricorda Grilli il compagno di scuola, Franco Calvarese, che lo descrive come generoso, altruista, attento agli altri, pieno di umanità ma sobrio, coraggioso, sempre amante della vita. A sostenere il premio per i ragazzi anche la Fondazione Carifermo, col presidente Giorgio Girotti Pucci: "Due motivi per cui abbiamo detto sì, il primo perché il Montani è un vanto. E poi perché è intitolata ad Amedeo che è stato presidente della Fondazione per venti anni. Mi ha illustrato le collezioni d’arte, i documenti storici conservati in sede, da lì ho intuito la sua grande cultura, la curiosità. Ho intuito la sua passione con cui ha reso la Fondazione solida e longeva. Tra le tante opere, ha donato risorse oltre al teatro, l’Euf, il Conservatorio, Torre Matteucci e Palazzo Monti, alla sanità, alla scuola, al patrimonio culturale. Gli dobbiamo molto".

Angelica Malvatani